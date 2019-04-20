Efeler kayıpsız geçti

TVF Erkekler Birinci Ligi final etabında mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, ilk maçında Beşiktaş’ı 3-1 mağlup etti.

Bu sezon Efeler Ligi’ne yükselmek isteyen Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, TVF Erkekler Birinci Ligi final etabı ilk maçında Beşiktaş ile karşılaştı. Kayseri‘de oynanan ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın tribünden takip ettiği maçta yeşil-beyazlılar ilk seti 25-20 önde geçti. File üstünlüğünü ikinci sete de taşıyan Bursa ekibi bu seti 25-19 önde geçerek skoru 2-0’a getirdi. Karşılıklı sayılarla başlayan ve uzun süre eşitliğin bozulmadığı maçın üçüncü setinde 17-17’nin ardından hücum etkinliği Beşiktaş’a geçti ve Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü seti 25-20 geride bitirdi. Bursa temsilcisi, etkili başladığı maçın dördüncü setinde 25-18 ile rakibine durumu eşitleme fırsatı vermedi ve salondan 3-1 üstünlükle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.

"Başkan Aktaş’tan kutlama"

Maçın ardından büyük sevinç yaşayan yeşil-beyazlıları ilk kutlayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş oldu. Zorlu maçı tribünden izleyerek sporculara destek veren Başkan Aktaş, maçın ardından sahaya inerek sporcuları tebrik etti.

Sıradaki rakip Sorgun Belediyespor

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü final etabı ikinci maçında 20 Nisan Cumartesi (bugün) Sorgun Belediyespor ile karşılaşacak. Kayseri Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak maç saat 16:30’da başlayacak.