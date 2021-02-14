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Ekonomi Efeler Belediyesi ticari dükkanları kiraya veriyor
Ekonomi

Efeler Belediyesi ticari dükkanları kiraya veriyor

Mülkiyeti Aydın/Efeler Belediyesi’ne ait 13 adet ticarethane 3 yıllık süre ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü kiraya verilecek.

Yeniakit Publisher
2021-02-14 13:23:00 -
Efeler Belediyesi ticari dükkanları kiraya veriyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre İhale, 24.02.2021 Çarşamba günü saat 14.10’da Efeler Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda, Encümen huzurunda, ilan edilen listedeki sıralamaya göre gerçekleştirilecek. İhaleye katılan gerçek kişiler; Efeler Belediyesi’ne borcu bulunmadığına dair yazı (kira, emlak, ilan-reklam, çtv. vb.) ile nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh ilmühaberi ile dosya ve geçici teminat bedelini, tüzel kişiler ise; Efeler Belediyesi’ne borcu bulunmadığına dair yazı (kira, emlak, ilan-reklam, çtv.vb.), kuruluş sözleşmesinin aslı, yönetim kurulu imza sirküleri, adres beyanı ile dosya ve geçici teminat bedelini, en geç ihale günü, ihale saatine kadar belediye veznesine yatırıp, ilgili evrakları Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kira Servisi’ne teslim etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılacak müracaatlardaki, gecikmelerden istekli sorumludur.

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