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Aktüel Edremit Körfezi'ndeki yazlıkçıları "kış telaşı" sardı
Aktüel

Edremit Körfezi'ndeki yazlıkçıları "kış telaşı" sardı

Kovid-19 salgını nedeniyle büyükşehirlerdeki evlerine dönmeyip Balıkesir'in Edremit Körfezi'ndeki yazlıklarında kalmayı tercih eden tatilciler, kış ayları için hazırlık yapıyor - Burhaniye ilçesinde yazlığı bulunan Nadir Dökmen: - "İstanbul'a göre Burhaniye daha güvenli. İnsan kalabalığı yok" - Soba satıcısı Caner Yüksel: - "Kimi sobasını alıyor, kimi hala araştırmaya devam ediyor. Havalar biraz daha soğuyunca soba satışlarının daha da yoğunlaşacağını düşünüyorum"

Yeniakit Publisher
2020-11-09 11:01:50 -
Edremit Körfezi'ndeki yazlıkçıları "kış telaşı" sardı

BALIKESİR (AA) - HAKAN FİRİK - İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi büyükşehirlerden yaz aylarında Edremit Körfezi'ndeki evlerine geldikten sonra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evlerine dönmek istemeyen vatandaşların kış hazırlığı başladı.

Balıkesir'in Edremit, Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık ilçelerinde yaz turizmi sezonu sona ermesine rağmen hareketlilik sürüyor. Salgın dolayısıyla büyükşehirlere dönmek istemeyen tatilciler, kış mevsimini de yazlıklarında geçirmek için hazırlık yapıyor.

Yaz tatilini geçirmek üzere Balıkesir'in Burhaniye ilçesindeki yazlığına gelen Nadir Dökmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle kışı eşiyle Edremit Körfezi'nde geçireceklerini söyledi.

Kışın ısınmak için soba satın alacağını anlatan Dökmen, "Nostalji amaçlı şöyle güzel bir soba alacağız. Amacımız burada çok fazla ısınmak değil sadece nostalji olsun, tabii biraz da faydalanalım. İstanbul'a göre Burhaniye daha güvenli. İnsan kalabalığı yok. Fazla trafik yok. İşe gidip gelme sorunumuz olmadığı için burayı tercih ediyoruz. Burada rahatız." diye konuştu.

Yaz tatili için Pelitköy sahilindeki yazlığına gelen Hatice Çaylı da salgın nedeniyle bu yıl kış aylarını yazlıklarında geçireceklerini belirterek "Kışın burada kalıyoruz. Klimayla ısınmayı tercih ediyoruz." dedi.

- Soba satışları arttı

Edremit'te soba satışı yapılan 85 yıllık işletmenin sahibi Caner Yüksel ise ilçede kış öncesi soba satışlarındaki artışın salgından kaynaklandığını belirtti.

Yazlıkçıların, ısınma sorununu aşabilmek için araştırma yaptığını anlatan Yüksel, şunları kaydetti:

"Kimi sobasını alıyor, kimi hala araştırmaya devam ediyor. Havalar biraz daha soğuyunca soba satışlarının daha da yoğunlaşacağını düşünüyorum. Şu an havalar tam anlamıyla soğumamasına rağmen bir hareketlilik görünüyor. Çoğu 'Ben burada bir kış geçireceğim, ne olacağını bilmiyorum' diyerek ucuz sobaya yöneliyor. Buraya doğal gazın gelmesini bekliyorlar ama bu işlem birkaç seneyi bulur. Sobaların fırınsızlarını 380 ila 500, fırınlılarını ise 600 ila 1100 liradan satıyoruz."

Soba satıcısı Mehmet Dadıoğlu da satışların bu yıl, geçen seneye göre daha iyi olduğunun altını çizdi.

Satışların erken başladığını anlatan Dadıoğlu, "Bunun nedeni ise pandemiden dolayı vatandaşların İstanbul'a, Ankara'ya, İzmir'e dönmek istememeleri. Gitmek istemeyenler burada kalıyorlar. Burada kalınca da kışa hazırlık yapıyorlar. Herkes soba almaya yönelince bir hareketlilik oldu." değerlendirmesinde bulundu.

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