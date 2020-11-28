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Aktüel Edirne'de tarihi camiye zarar vermeye çalışan zanlı aranıyor
Aktüel

Edirne'de tarihi camiye zarar vermeye çalışan zanlı aranıyor

Süpürge sopasıyla caminin bazı bölümlerine zarar vermeye çalışan kişi güvenlik kamerasınca görüntülendi

Yeniakit Publisher
2020-11-28 15:51:27 -
Edirne'de tarihi camiye zarar vermeye çalışan zanlı aranıyor

EDİRNE (AA) - Edirne'de, tarihi Şahmelek Camisi'nin bazı kısımlarına zarar vermeye çalışan kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Şahmelek Camisi'ne gelen kasketli ve elinde sopalı süpürge olan kişi, caminin yağmur oluklarından birine zarar verdi ve bazı aydınlatmaları kırmaya çalıştı.

Caminin tabelasını bulunduğu yerden söken şüpheli, tabelayı yere bıraktı ve bölgeden uzaklaştı.

Sabah namazı için camiye gelen imam durumu fark edip polise bildirdi.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen kasketli, sakallı ve gözlüklü zanlı, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranıyor.

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