  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Edirne'de radardan kaçmak için motosiklet plakasını "bantla" değiştiren sürücü yakalandı
Aktüel

Edirne'de radardan kaçmak için motosiklet plakasını "bantla" değiştiren sürücü yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-30 11:53:01 -
Edirne'de radardan kaçmak için motosiklet plakasını "bantla" değiştiren sürücü yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de radara yakalanmamak için plaka rakam grubu bantla değiştirilen motosikletin sürücüsüne para cezası uygulandı.

Talatpaşa Caddesi'nde uygulama yapan ekipler, bir motosikleti durdurdu.

Plakaya dikkatli bakan bir trafik polisi, rakam grubuyla oynandığını fark etti.

Radar ve elektronik denetleme sistemine yakalanmamak için "976" yazan plaka rakam grubunun siyah bant yapıştırılarak 878 şekline dönüştürüldüğü görüldü.

Sürücü U.B'ye "Plakanın farklı okunmasını sağlama" suçundan 505 lira ceza uygulandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Özdemir 'Geçilmese de parası çatır çatır ödenecek' dedi! Bakanlık cevap verdi
Gündem

Özdemir 'Geçilmese de parası çatır çatır ödenecek' dedi! Bakanlık cevap verdi

İstanbul- İzmir otoyolunu ilk kez kullandığını belirten Cüneyt Özdemir, çok beğendiğini ancak yolun pahalı olduğu için boş olduğunu, geçilme..
Rekorlar peş peşe gelecek... Yeni dönem resmen başlıyor
Ekonomi

Rekorlar peş peşe gelecek... Yeni dönem resmen başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ekonomide yeni dönem" açıklamalarıyla başlayan piyasa rallisi, hız kesmeden sürürken, analistler, BIST 100 endeksi..
Trump yönetiminin Katar planı ortaya çıktı
Dünya

Trump yönetiminin Katar planı ortaya çıktı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın başdanışmanı Jared Kushner'in, Riyad ile Doha yönetimleri arasındaki gerginliği dü..
Satılık 2012 model Opel Corsa
Satılık 2012 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay