  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Edirne'de devrilen kamyonda sıkışan sürücü ağır yaralandı
Aktüel

Edirne'de devrilen kamyonda sıkışan sürücü ağır yaralandı

İtfaiye ekibi sürücüyü bulunduğu yerden 40 dakikalık çalışmayla çıkardı

Yeniakit Publisher
2020-12-12 11:48:04 -
Edirne'de devrilen kamyonda sıkışan sürücü ağır yaralandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de devrilen kamyonda sıkışan sürücü ağır yaralandı.

Ahmet Uzunoğlu'nun (35) kullandığı 22 AAY 897 plakalı hafriyat yüklü kamyon, otogar bağlantı yolunda bariyerlere çarparak devrildi. Kaza nedeniyle Uzunoğlu araçta sıkıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücüye ilk müdahaleyi aracın içerisinde yaptı.

Edirne Belediyesi itfaiye ekibi de sıkışan sürücüyü 40 dakikalık çalışmayla bulunduğu yerden çıkardı.

Ağır yaralanan Uzunoğlu, ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kapıları sonuna kadar açıp davet etti: İlk sırada kardeş ülke Türkiye'yi istiyoruz
Ekonomi

Kapıları sonuna kadar açıp davet etti: İlk sırada kardeş ülke Türkiye'yi istiyoruz

Türkiye'yi ülkelerinde görmek istediklerini söyleyen Çad Turizm ve Kültür Bakanı Patalet Geo, Türkiye’yi ülkesine yatırım yapmaya çağırarak,..
Dilipak, Ali Babacan hakkında ilk kez konuştu: Menderes ve Kennedy'e benziyor
Siyaset

Dilipak, Ali Babacan hakkında ilk kez konuştu: Menderes ve Kennedy'e benziyor

Gazeteci Yazar Abdurrahman Dilipak, Ali Babacan ve DEVA Partisi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
TOGG'la ilgili önemli detaylar veren Varank'tan muhalefete tepki: Üretim cahili bunlar
Otomotiv

TOGG'la ilgili önemli detaylar veren Varank'tan muhalefete tepki: Üretim cahili bunlar

TBMM'de bütçe görüşmelerinde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobil TOGG için açıklamalarda bulunurken eleştirile..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay