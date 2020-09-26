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Aktüel Edirne'de çamura saplanan otomobil kurtarıldı
Aktüel

Edirne'de çamura saplanan otomobil kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-26 21:10:12 -
Edirne'de çamura saplanan otomobil kurtarıldı

EDİRNE (AA) - Edirne'de çamura saplanan otomobil battığı yerden çıkarıldı.

Uğurcan Kuşçu'nun kullandığı 22 BC 710 plakalı otomobil 1. Murat Mahallesi'nde çamura battı.

Sürücü ve çevredeki vatandaşlar aracı ittirerek battığı yerden çıkarmaya çalışsa da başarılı olamadı.

Haber verilmesi üzerine Off-Road Gönüllüleri Derneği üyesi Selçuk Önengüt arazi aracıyla yardıma geldi. Halatla bağlanan otomobil battığı yerden arazi aracıyla çekilerek kurtarıldı.

Diğer sürücülerin de aracıyla batmaması için vatandaşlar çuvallardan bariyer koyarak yolun bu kısmını kapattı.

Sürücü Kuşçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aracın bir anda çamura gömüldüğünü söyledi.

Yolun bozuk ya da çalışma yapıldığına dair hiçbir uyarı bariyerinin olmadığını belirten Kuşçu, "Yollar bozuk, en azından bu yoldan gelelim dedik. Geçebiliriz diye düşündük. Bu kadar çamur olacağını fark etmedik. Sokağa girdiğimiz gibi araba çamura kaydı ve tamamen oturdu. Bir saattir aracı çıkarmaya çalışıyoruz. AFAD ekibinden ardaşlarımız ve gönüller geldi o şekilde çıkardık aracımızı. Şu anda Edirne'nin en işlek yerlerinden alışveriş merkezinin olduğu caddenin karşı sokağındayız. Şaşırtıcı açıkçası, yorum yapamıyorum." dedi.

Aracın kurtarılmasına yardımcı olan Önengüt de daha önce de batan araçlar olduğunu ve aynı şeklide kurtardıklarını belirterek, "Edirne içinde bu tarz mağdur olan kişilere, bize ulaşıldığı zaman yardımcı oluyoruz. Ücret talep etmiyoruz. Gönül işiyle bunu yapıyoruz. Bu akşam da Edirne AFAD bizi arayarak bu konuyu bildirdi. Elimizden geleni yaptık aracı kurtardık." ifadelerini kullandı.






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