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Gündem Edepsiz Mehmet Ali hakkında yeni karar
Gündem

Edepsiz Mehmet Ali hakkında yeni karar

Klibinde oynadığı şarkıcı ve TikTok fenomeni Ece Ronay Bilir'i taciz ettiği iddiasıyla, toplamda 8 yıl 10 aya kadar hapsi istenen ve hakkında zorla getirme kararı bulunan Mehmet Ali Erbil sağlık sorunlarını mazeret göstererek duruşmaya katılmadı. Ancak sanık Mehmet Ali Erbil hakkında tekrar zorla getirilme kararı çıkartıldı.

Yeniakit Publisher
2022-11-30 13:09:00 -
Edepsiz Mehmet Ali hakkında yeni karar

Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Ece Ronay Bilir katılırken, bir önceki celse, hakkında zorla getirme kararı çıkartılan sanık Mehmet Ali Erbil katılmadı.

Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Ece Ronay Bilir şikayetinin devam ettiğini ve sanığın cezalandırılmasını istediğini söylerken avukatı, "Sanığın sağlığı sosyal medya platformlarında açmış olduğu canlı yayınlardan anlaşılacağı üzere gayet yerindedir" dedi.

Mehmet Ali Erbil'in avukatı, "Müvekkilin geçirmiş olduğu ameliyat ve sağlık raporuyla mazeretli olduğu ortadadır. Gelecek celse hazır edeceğiz" ifadelerini kullandı. Ara kararını açıklayan mahkeme sanık Mehmet Ali Erbil'in zorla getirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Mehmet Ali Erbil'in mesajlarının Ece Ronay Bilir'in kişilik haklarını zedeleyecek biçimde hakaret içerdiği, bir başka mesajının ise 'Tehdit' suçunu oluşturduğu ifade edildi. Sanık Mehmet Ali Erbil'in 'Elektronik haberleşme aracılığıyla cinsel taciz', 'Sesli yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret' ve 'Tehdit' suçlarından 1 yıl 11 ay 15 günden, 8 yıl 10 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

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