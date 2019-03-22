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Eczacıbaşı VitrA, Kupa Voley’de yarı finalde

AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final mücadelesinde Nilüfer Belediyespor’u 3-0 mağlup eden Eczacıbaşı VitrA, yarı finale yükseldi.

22 Mart 2019 Cuma 18:56
Eczacıbaşı VitrA, Kupa Voley’de yarı finalde

AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final mücadelesinde Nilüfer Belediyespor’u 3-0 mağlup eden Eczacıbaşı VitrA, yarı finale yükseldi.



Salon: İzmir TVF Atatürk Voleybol Salonu


Hakemler: Fikret Fidan, İlhami Şenyurt


Eczacıbaşı VitrA: Meliha, Büşra, Boskovic, Kim, Gibbemeyer, Ezgi, Simge (L), Gamze, Gözde, Güldeniz, Merve, Dilara


Nilüfer Bld.: Seda, Özgenur, Buse, Bailey, Hande, Bytsenko, Aylin (L), Aslı


Setler: 25-20, 25-13, 25-23


Süre: 76 dakika (25, 23, 28)

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 18:56
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