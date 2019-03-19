Eczacıbaşı VitrA, 2019 CEV Şampiyonlar Ligi’ne veda etti
2019 CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında Imoco Volley Conegliano’ya altın sette mağlup olan Eczacıbaşı VitrA, turnuvaya veda etti.19 Mart 2019 Salı 22:02
2019 CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında Imoco Volley Conegliano’ya altın sette mağlup olan Eczacıbaşı VitrA, turnuvaya veda etti.
Salon: TVF Burhan Felek
Hakemler: Roy Bensimon, Ari Jokelainen
Eczacıbaşı VitrA: Kim, Gibbemeyer, Ezgi, Larson, Büşra, Gözde, Simge (L), Boskovic, Gamze, Meliha, Krsmanovic.
Imoco Volley Conegliano: Folie, Fabris, Hill, De Kruijf, Wolosz, Sylla, De Gennaro (L), Lowe, Bechis, Tirozzi.
Setler: 21-25, 23-25, 25-21, 21-25
Süre: 122 dakika (28, 31, 36, 27)
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