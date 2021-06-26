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Medya Ece Üner istifa etti! Yeni işi olay olacak
Medya

Ece Üner istifa etti! Yeni işi olay olacak

Sunucu Ece Üner, Show Tv'deki görevinden ayrılma kararı aldı. Ünlü isim bundan sonra Kanal D'de şov programları ile ekranlara gelecek.

Yeniakit Publisher
2021-06-26 07:42:00 -
Ece Üner istifa etti! Yeni işi olay olacak

Show Ana Haber Bülteni'nin başarılı sunucusu Ece Üner, kanal ile yollarını ayırma kararı aldı. Kanal D'ye transfer olacak Ece Üner reality şov programı sunacak.

NTV, CNN Türk ve Habertürk'te çalıştıktan sonra Ocak 2014'ten beri Show TV'ye transfer olan Ece Üner, 7 yılı aşkın sürenin ardından Show Ana Haber sunuculuğundan ayrılma kararı aldı.

Kanal D'ye geçti

Haberlere yaptığı yorumlarla dikkat çeken Ece Üner, Kanal D'de reality şov programı sunacak. Yayın saati henüz kesinleşmeyen programın ağustos ortasında başlatılması planlanıyor.

Çok farklı bir formatla geliyor

Format konusunda Kanal D yönetimiyle uzlaşan Üner, yakın çevresine format ve içerikle ilgili şunları anlattı:

"Artık bambaşka bir şey yapmak istiyordum. Şarkı dinlemek değil, şarkı söylemek istiyorum. Müge Anlı ya da Didem Arslan Yılmaz'ın yaptığı gibi bir şey olmayacak. Yargı dağıtmayacağız. İnsanların hayatına dokunan, onlar için hak ve adalet arayan, onların yaralarını iyileştiren bir içerik olacak"

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Yorumlar

PORSUK BEY

Yani yeni bir rezil program daha olacak demektir...
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Ali

Muharrem Sarıkaya habertürk'e geldikten sonra hem habertürk hem show tv chp'nin kısmen değil tamamen arka bahçesi yapılma süreci başladı intibaı veriyor
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