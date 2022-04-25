Ece Erken'den şaşırtan miras kararı!

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu silahlı saldırıda kaybeden ünlü sunucu Ece Erken, aldığı miras kararı ile şaşırttı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ece Erken, miras kararını açıkladı.

Ünlü sunucu Ece Erken'in avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz ocak ayında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Zor günler geçiren Ece Erken, sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımla miras kararını açıkladı.

"REDDİ MİRAS YAPIYORUM"

Ece Erken, paylaşımında "Eşimi çok sevdim ve onu özlemle anıyorum ama rahmetli eşimi yıllardır gelir kapısı olarak gören ve rahmetli olduktan sonra hala görmeye devam eden bu kötü insanlarla ismimin daha fazla yan yana gelmesini istemiyorum. Biz gönülden bağlıydık, öyle kalacağız. Reddi miras yapıyorum herkese sevgi ve saygılarımla" ifadelerine yer verdi.