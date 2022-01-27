Ece Erken nerede? Ece Erken kayıp mı?

Geçen sene sunucu Ece Erken ile evlenen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'nda saat 00.30 sıralarında silahla vuruldu. Saldırı sonrası kanlar içine kalan Mahmutyazıcıoğlu ağır yaralanırken, yanında bulunan şoförü yaralandı. Olayın ardından saldırıyı düzenleyenler kaçarken durum polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Mahmutyazıcıoğlu ile şoförüne ilk müdahaleyi yaparak yakında bulunan özel bir hastaneye kaldırdı.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu nasıl öldürüldü?

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz sunucularından Seren Serengil canlı yayında yaptığı açıklamada "Şok içindeyiz şaşkınız, insanın sevdiğinden ayrılması çok zor. Kelimelerle ifade edemiyorum, zorlanıyorum. Hain bir saldırıyla hayattan koparılmasına çok üzgünüz. Alçakça, kendi mekanında kurşunlar üzerine boşaltıldı. Şafak kızlarıyla uyusun diye Ece başka odada yatardı. Dün konuştuğumuzda kızlarını Bodrum'a getirecekti. Evlendiği gün artık ölsem de gam yemem demişti. Hiç kulağımdan gitmeyecek. Mekanı cennet olsun, ailesine ve çocuklarına, eşine sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.

Ece Erken kayıp mı?

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Bakırköy'de bulunan bir balıkçıda silahlı saldırıya uğramasının ardından hayatını kaybetti. Acı haberin ardından Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken'e arkadaşı Bircan Bali ulaşamadığını söyledi. Uzun yıllar özel bir televizyon kanalında Ece Erken ile program sunan Bircan Bali, acı olayı anlattı ve Erken'e ulaşamadığını söyledi. Canlı yayında gözyaşlarını tutamayan Bali, olayı şu sözlerle anlattı:

"Kıymetli abim, vücuduna 7 kurşun isabet edecek şekilde vuruldu. Hastanede kan kaybından dolayı öldü. Ece'yle inanılmaz bir ilişkisi vardı. Önce şoföre sıkmışlar sonra Şafak abiye. Hastane olay yerine çok yakın. Saatlerdir Ece'den haber alamıyoruz. Gece hastaneye gitmiş. Hastanın öldüğünü duyduğu an onu göndermişler. O saatten itibaren Ece'ye kimse ulaşamıyor" dedi.''

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözleri neler oldu?

Bircan Bali, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözlerinin ise ''Lütfen beni kurtarın'' olduğunu söyledi. Seren Serengil ise canlı yayında Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na hain bir saldırı düzenlendiğini şu sözlerle ifade etti: "Şok içindeyiz şaşkınız, insanın sevdiğinden ayrılması çok zor. Kelimelerle ifade edemiyorum, zorlanıyorum. Hain bir saldırıyla hayattan koparılmasına çok üzgünüz. Alçakça, kendi mekanında kurşunlar üzerineboşaltıldı. Şafak kızlarıyla uyusun diye Ece başka odada yatardı. Dün konuştuğumuzda kızlarını Bodrum'a getirecekti. Evlendiği gün 'artık ölsem de gam yemem' demişti. Hiç kulağımdan gitmeyecek. Mekanı cennet olsun, ailesine ve çocuklarına, eşine sabır diliyorum."