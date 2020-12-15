  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel ECB'den bankalara tavsiye
Aktüel

ECB'den bankalara tavsiye

Avrupa Merkez Bankası, Avro Bölgesi'ndeki bankalara, Kovid-19 salgını nedeniyle 30 Eylül 2021'e kadar temettü dağıtmamayı, hisse geri alımı yapmamayı ve karlarını ekonomiyi desteklemek için kullanmayı tavsiye etti

Yeniakit Publisher
2020-12-15 23:19:12 -
ECB'den bankalara tavsiye

BERLİN (AA) - Avrupa Merkez Bankası (ECB), bankalara, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 30 Eylül 2021'e kadar temettü dağıtmamayı, hisse geri alımı yapmamayı ve karlarını salgının etkisine karşı ekonomiyi desteklemek için kullanmayı tavsiye etti.

ECB'den yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının ekonomik etkisine ilişkin devam eden belirsizlik göz önüne alınarak, Avro Bölgesi'ndeki bankaların temettü dağıtımları konusunda yapılan tavsiyenin güncellendiği belirtildi.

Bu kapsamda, Avro Bölgesi'ndeki bankalara, 30 Eylül 2021'e kadar hissedarlarına temettü ödememeleri, bu ödemeleri sınırlandırmaları ve hisse geri alımı yapmamaları tavsiye edildi.

ECB, bankaların yeterli sermayeye sahip olmaları halinde 2019-2020 dönemindeki birikmiş karlarının bir kısmından hissedarlarına temettü ödeyebileceklerini belirtti.

ECB'nin açıklamasında, "ECB, temettülerin ve hisse geri alımlarının 2019-2020 döneminde birikmiş karın yüzde 15'inin altında kalmasını ve Çekirdek Sermaye Yeterlilik Oranı'ndan 20 baz puan daha yüksek olmamasını bekliyor, hangisi daha düşükse." ifadesi kullanıldı.

Avrupa Merkez Bankası, temettü ödemeyi veya hisselerini geri almayı düşünen bankaların karlı olması ve sağlam sermaye yapısına sahip bulunması gerektiğini kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Muhittin Böcek'ten CHP'yi karıştıracak sözler: İnsanlığımızdan utandırdı
Gündem

Muhittin Böcek'ten CHP'yi karıştıracak sözler: İnsanlığımızdan utandırdı

Koronavirüs tedavisinin ardından görevinin başına dönerek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi..
Bakan Soylu'dan emeklilik ikramiyesi müjdesi!
Ekonomi

Bakan Soylu'dan emeklilik ikramiyesi müjdesi!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, polislere emeklilik ikramiyesi müjdesi verdi. Bakan Soylu, "Bugün giren polisler, bugünün parasıyla 350 bin ..
Uzman isimden çarpıcı Türkiye çıkışı: Ramak kaldı
Teknoloji

Uzman isimden çarpıcı Türkiye çıkışı: Ramak kaldı

Türk SİHA'larıyla ilgili açıklama yapan İstanbul Medipol Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Havacılık Yönetimi Bölüm Başkan..
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay