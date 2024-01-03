Ebu Ubeyde yüzünü ne zaman açacak? Dr. Musa Akkari Yeni Akit'e açıkladı

Taha Emre ÖZDEMİR Ankara

Bir dönem Kassam Tugayları'nda mücahid olarak yer alıp, İsrail'e esir düşen ve uzun yıllar esaret altında yaşadıktan sonra esir takası kapsamında serbest bırakılınca da Türkiye'ye gelen Dr. Musa Akkari, yeniakit.com.tr'ye konuştu.

Dr. Akkari, "Dünyanın maskesiyle tanıdığı ve İslam aleminde bir kahraman haline gelen Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde kimdir? Yüzünü neden göstermiyor?" sorusuna, şöyle cevap verdi:

Ebu Ubeyde Kassam'ın savaşçılarından birisidir. Gizli kalmayı tercih ediyor. Dünya onun yüzünü bile tanımıyor. Ebu Ubeyde kendisine bir söz verdi. Mescid-i Aksa özgürlüğüne kavuştuğu gün yüzünü orada açacak.

Dr. Musa Akkari, Ebu Ubeyde'ye ilişkin sözlerine şöyle devam etti:

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Ebu Ubeyde bir Holywood kahramanı değil hakiki bir kahramandır. Ebu Ubeyde artık Filistin halkının yaşadığı zorlukları anlatan bir sembol haline geldi. Ebu Ubeyde'nin örnek olması için bütün çocuklarımıza da öğretilmesi gerekiyor. Biz çocukken Rambo filmi vardı. O gerçek değildi, bir oyundu. ABD çocuklara hitap eden kalemlere, tişörtlere Rambo ismini yazdırdı. Onlar Rambo'yu bir sembol yağtılar ama sonuç olarak o sadece bir oyundu. Şimdi İslam aleminin gerçek bir kahramanı var. O da Ebu Ubey'de. Bu Holywood değil hakiki bir kahraman. Ebu Ubeyde tüm İslam alemindeki gençlere bir örnek oldu. İslam gençleri artık Ebu Ubeyde gibi olmak istiyor.