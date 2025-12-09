Ebu Şebab geberdi sıra bunda! İsrail'in tasmalı ajanı

Terörist İsrail’in Gazze’de yürüttüğü soykırım savaşında, düşmana askerlik yaparak kendi halkına kurşun sıkacak kadar alçalan "Halk Güçleri" adlı şebekenin liderliği el değiştirdi. Siyonistlerin "kullanışlı aparatı" Yasir Ebu Şebab’ın cehenneme postalanmasının ardından, sırayı bir başka tescilli hain olan Gassan el Duheyni devraldı

Siyonistlerin yeni tasmalısı

Perşembe günü Ebu Şebab’ın gebermesinin hemen ardından, efendilerine sadakatini göstermek için maskeli çapulcularının arasında askeri kıyafetlerle poz veren El Duheyni, ihanet nöbetini devraldığını ilan etti. Peki, İsrail tanklarının gölgesinde "Hamas avcılığı" oynayan bu hain kimdir?

Gassan El Duheyni

Filistinli kaynaklar, 39 yaşındaki bu piçin aslında uzun süredir çetenin "beyni" olduğunu, İsrail tarafından şişirilen Ebu Şebab’ın ise sadece bir vitrin mankeni vazifesi gördüğünü belirtiyor. Operasyonel sahadaki ihaneti yöneten asıl ismin, yaşı ve geçmişteki karanlık tecrübeleriyle El Duheyni olduğu anlaşılıyor.

3 Ekim 1987’de, direnişin kalelerinden biri olan Refah’ta doğan bu şahıs, bölgenin en köklü aşiretlerinden Tarabin Bedevilerine mensup.

Karanlık sicili hayli kabarık. Eski bir Filistin Yönetimi (FKÖ) güvenlik subayı olan Duheyni, üsteğmen rütbesindeyken buradan ayrılarak, IŞİD ile bağlantılı Ceyş el İslam adlı gruba katıldı.

Efendisi İsrail’e sadakat yemini

Cuma günü "Halk Güçleri" adlı çapulcu sürüsünün Facebook sayfasından yapılan açıklamada, Duheyni’nin "yeni komutan" olduğu duyuruldu. Hiç vakit kaybetmeden siyonist medyasına koşan bu hain, İsrail’in Kanal 12 televizyonuna verdiği röportajda, Müslüman halkın izzetli direnişçisi Hamas’a karşı savaşmaya devam edeceği sözünü verdi.

Times of Israel’in servis ettiği röportajda, arkasına aldığı terörist ordusuna güvenerek Hamas’tan korkmadığını iddia eden Duheyni, şu ifadeleri kullandı: "Hamas’la savaşırken neden onlardan korkayım? Onlarla çatışıyorum, adamlarını tutukluyorum, ekipmanlarına el koyuyorum... Bunu halk ve özgürlük adına yapıyorum."

İşgalcinin himayesinde "çetecilik"

Hamas, bu işbirlikçiyi en çok arananlar listesinin tepesine yerleştirmiş durumda. Suçlamalar sabit: İsrail’le işbirliği, tünel ve askeri noktaların istihbaratını siyonistlere satmak ve Gazze halkına gelen insani yardımları yağmalamak.

Sosyal medyada yayımlanan videolarda, Refah’taki tünellerde Hamas mensuplarını sorgularken görülen bu çete, "uluslararası koalisyonla" koordineli çalıştığını iddia ederek aslında kime hizmet ettiğini itiraf ediyor. Görüntülerde sergiledikleri cesetler üzerinden "terörle mücadele" propagandası yapan bu grup, aslında Filistin davasına ihanet eden birer tetikçiden ibaret.

Daha önce Hamas’ın adaleti bu hainin ensesindeydi. İki kez suikast girişiminden kurtulan Duheyni, birinde kardeşini kaybetti, diğerinde ise Refah’ta tuzaklanan bir evden şans eseri sağ çıktı. Ancak Hamas kaynakları, o patlamada çetenin dört üyesinin öldüğünü ve Duheyni’nin tamamen tesadüf eseri hayatta kaldığını, namlunun ucundan kaçışının uzun sürmeyeceğini belirtiyor.

Şin Bet’in "pilot projesi": Maaşlı hainler

2024 yılında Ebu Şebab liderliğinde peydahlanan bu "Halk Güçleri" adlı oluşum, 100 ila 300 paralı elemandan oluşuyor. Doğrudan İsrail gözetimi altında, işgal askerlerinin burnunun dibinde silahlarıyla rahatça dolaşabilmeleri, kimin iti olduklarını ispata gerek bırakmıyor.

Özellikle Kerem Ebu Salim sınır kapısı yakınlarında ve ABD-İsrail yapımı o meşhur "yardım dağıtım" (aslında katliam) noktalarında konuşlanan bu çete, Gazze’ye giren yardımları kesip yağmalamakla ve sivillere ateş açmakla görevli.

İsrail gazetesi Maariv, Haziran ayında bundan bahsetmişti Habere göre, İsrail istihbaratı Şin Bet’in şefi Ronen Bar, bizzat Netanyahu’ya bu çetenin silahlandırılmasını tavsiye etti. Amaç, Refah’ta Hamas’a alternatif bir "yönetim" oluşturup oluşturamayacaklarını test etmekti. İsrailli bazı güvenlik yetkilileri bile bu grubu "güvenilmez" bulsa da, Şin Bet bu "pilot proje" ile Gazze’deki kaosu derinleştirmeyi hedefledi.

BM raporlarına dahi yansıyan bu yağma düzeni, Gazze halkı açlıkla boğuşurken, Duheyni ve selefi Ebu Şebab gibilerin işgalci teröristlerden aldıkları kemik karşılığında halkın rızkına nasıl çöktüklerini belgeliyor. Gazze’deki insani krizden vurgun yapan bu yapı, bir milis gücü değil, aşağılık bir ihanet şebekesidir.