Ebegümecinin faydaları nelerdir?

Ebegümecinin içerdiği mineraller sağlık açısından bazı faydalar sağlamaktadır. Özellikle cilt ve saç sağlığının korunması için yaygın olarak kullanılmaktadır. Ebegümecinin genel sağlığımıza faydalarını şu şekilde sıralamak mümkündür:

Ebegümecinin cilt sağlığı açısından birçok faydası bulunuyor. Ciltteki şişmelerin azalmasına yardımcı olur. Cildin yenilenmesini sağlar. Cilt hücrelerinin bağışıklıklarının artmasına yardımcı olduğu gibi serbest radikallerin verdiği zararı azaltabilir. Cildin yaşlanmasını geciktirir. Ebegümeci aynı zamanda ciltte meydana gelen yara ve yanıklara karşı da tedavi amaçlı kullanılabilir. Bunun için ebegümecini kaynatarak lapa halinde cildin etkilenen kısmına uygulamanız yeterlidir.

Ebegümecinin 2-3 dakika suda kaynatılarak saçlara uygulanması hem saçların temizlenmesine hem de kafa derisinin temizlenmesine yardımcı olur. Bu işlem, kaşıntı sorunlarının giderilmesini sağlar ve kafa derisindeki yağların temizlenmesini sağlar. Ayrıca saçı yumuşatır ve doğal bir parlaklık verir. Ebegümeci, saçların sağlıklı ve daha hızlı büyümesine yardımcı olur.

Bazı sağlık uzmanları ebegümecinin mide sağlığını koruduğunu savunmaktadırlar. Hatta bir kısım sağlık uzmanları gastrit hastalığına iyi geldiğini belirtmektedirler. Bunun dışında bağırsak sağlığını da korumaya yardımcı olur. Kaynatılarak içildiğinde kabızlığın giderilmesine yardımcı olabilir.

Ebegümecinin özellikle üst solunum yolları için faydalı olduğu düşünülmektedir. Aynı zamanda astım ve bronşit gibi hastalıklara iyi geldiği ve astım ataklarını geciktirici özelliğinin olduğu söylenmektedir. Göğüs yumuşatan, balgam söktüren ve öksürüğe iyi gelen ebegümeci, solunum yolları rahatsızlıkları için birebirdir.

Ebegümecinin solunum yolu sağlığı için ayrıca tüketim şekli de önemlidir. Bunun için ebegümeci sonbahara doğru toplanmalı ve güneşte kurutulmalıdır. Kurutulmuş olarak uzun süre muhafaza edilmesi kolaydır. Kullanmak istediğiniz zaman 1 yemek kaşığı kurumuş yaprak ve çiçekleri karıştırarak 1 bardak suda 15 dakika demlemeye bırakın. Günde ortalama 3 bardak tüketmeniz yeterlidir.

Özellikle kış aylarında yakalanılan soğuk algınlıklarına karşı etkilidir. Bununla birlikte üşütmeden kaynaklanan ateş düşürücü özelliği bulunur. Terleme sonucu bünyenin rahatlamasını sağlar.