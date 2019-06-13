E. Yeni Malatyaspor, Sergen Yalçın ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

Evkur Yeni Malatyaspor, takımın başına geçirdiği Teknik Direktör Sergen Yalçın ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Malatya ekibi, Başkan Adil Gevrek’in katılımı ile Sergen Yalçın için imza töreni düzenledi.

Evkur Yeni Malatyaspor, Teknik Direktör Sergen Yalçın ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. İstanbul’da bir otelde yapılan imza töreninde Başkan Adil Gevrek de yer aldı. Sergen Yalçın’ın Malatya camiasına hayırlı olmasını dileyen Adil Gevrek, “Yönetim kurulu üyelerimizle yaptığımız görüşmelerde takımı daha üst seviyelere çıkartacağına inandığımız Sergen Hoca ile anlaşmaya vardık. Hayırlı olsun. UEFA Avrupa Ligi’ne gideceğiz. Lige erken başlayacağız. Hocamız hem lig hem de UEFA’da bize katkı sağlayacağına inandığımız bir hoca. Herkes için hayırlı olsun” diye konuştu.

“Amacımız kampa birkaç oyuncuyu yetiştirmek”

Sergen Yalçın ile yapacakları görüşmeyle onun da belirleyeceği isimleri kadrolarına katacaklarını belirten Gevrek, “Hocanın düşünceleri çok önemli. Bizim için zaman kısıtlı görünüyor ama transferi yaparken de doğru isimlerin olması gerekiyor. Hoca ile bu konuda hemfikiriz. Takımda sözleşmesi biten oyuncular var. Geçen sezondan 9-10 isim yeni sezonda takımda olmayacak. İç transferde adımlar atacağız. Kiralık olarak kadromuzda olan isimler var. Onlarla görüşeceğiz. Hocanın raporu doğrultusunda transferler olacak. Bu konuda biraz titiz olacağız. Malatyaspor’da transferler biraz geç oluyor ama geç olsun, doğru olsun. Doğru transferler yapacağımıza inanıyoruz. Daha önce hocamız ile konuşmuştuk, pazartesi günü transfer dönemi başlıyor. Amacımız 25’inde başlayacağımız kampa birkaç oyuncu yetiştirmek. Görüştüğümüz isimler var. İnşallah kampa kadar kadromuza katarız” ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın: “Yeni Malatyaspor ile hedeflerimiz bir yerde birleşti”

Daha önceki sezonlarda UEFA Avrupa Ligi’nde yer alan kulüplerin ligde sıkıntılar yaşadığını ve Yeni Malatyaspor’da bunu yaşamak istemediklerini vurgulayan Teknik Direktör Sergen Yalçın, “Yeni Malatyaspor ile hedeflerimiz bir yerde birleşti. Geçen sezon ligi iyi bitirmiş bir takım var. Biz de kalınan yerden devam etmek istiyoruz. Zor bir dönem bizi bekliyor. Sezonu erken açacağız. UEFA Avrupa Ligi’nde yer alan takımlar zor sezonlar geçirdiler. Biz bunu yaşamak istemiyoruz. 1 hafta-10 gündür ciddi şekilde oyuncular için konuşuyoruz. Bütün günümüz oyuncu izleyip seçmekle geçiyor. Hem kupa hem lig hem de UEFA’da yarışacağımız için geniş, iyi bir kadroya ihtiyacımız var. Ciddi bir çaba sarf ediyoruz. Malatyalılar merak etmesinler, Malatyaspor doğru kadroyla sezona girecek. Kimsenin şüphesi olması. Başkan da büyük fedakarlık yapıyor. 7-8 oyuncuyu kadromuza katmak zorundayız. Geçen sezondan da kadroda olan isimlerle birleşimi doğru bir şekilde sağlayıp iyi bir kadro ortaya çıkartmak istiyoruz. Ciddi şekilde konsantre olup daha yukarıyı yakalama hedefimiz var” şeklinde konuştu.

“Hedefimiz UEFA şampiyonu olmak değil ama başarılı olmak istiyoruz”

Eski ekibi Aytemiz Alanyaspor ile anlaşan Teknik Direktör Erol Bulut ile iki takım hakkında görüşme yapıp, yapmadıklarının sorulması üzerine Yalçın, “Bir fikir alışverişinde bulunmadık. Aynı ligde oynuyoruz. Herkes rakipleri tanıyor, kadroları ezbere biliyor. Erol Hoca geçen sezon başarılı oldu. Ben de Alanyaspor’un başında iyi bir grafik çizdiğimi düşünüyorum. Çok konuşacak bir durum olduğunu düşünüyorum. Oyuncu gidişi oldu takımda. O eksiklerin yerlerini doldurmak istiyoruz. Sezona erken başlayacağız. Zamanımız yok. Birlikteliği sağlamak zorundayız. Bizim için ciddi tecrübe olacak. Biz de ilk kez oynayacağız. Hedefimiz UEFA şampiyonu olmak değil ama başarılı olmak istiyoruz. Gruplara kalabilir miyiz, ne kadar devam edebiliriz, kimleri alabiliriz, nasıl olur şu andaki düşüncemiz o. Güçlü bir Malatyaspor için uğraşacağız” değerlendirmesinde bulundu.

“Ben kontrat yaparken tazminat maddesi ekletmiyorum”

Görev aldığı takımlarda çalışma süresinin uzun olmadığının hatırlatılması üzerine başarılı teknik adam, “Geçen sezon Türkiye’de 18 hoca değişti. Ben kontrat yaparken tazminat maddesi falan ekletmiyorum. Öyle bir beklentim yok. Türkiye’de onun için uzun bir kontratın mantığı yok. İşler kötü gittiği zaman hocam yolları ayıralım derlerse yok biz tazminat alacağız demiyoruz. Başarı yakalanırsa zaten devam edersiniz. Ama bazen başarılı olduğunuz zaman da devam edemiyorsunuz. Bazen iletişim sorunları yaşayabiliyorsunuz. Ülke futbolunda ciddi sorunlar var. O uzun bir konu. Uzun kontratlar çok sağlıklı görünmüyor. Benim için tek bir kriter var bu işte, o da başarı” diye cevap verdi.