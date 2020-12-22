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Aktüel e-Twinning projesiyle öğrenciler farklı kültürleri tanıyacak
Aktüel

e-Twinning projesiyle öğrenciler farklı kültürleri tanıyacak

Yeniakit Publisher
2020-12-22 12:17:53 -
e-Twinning projesiyle öğrenciler farklı kültürleri tanıyacak

KASTAMONU (AA) - "Benim Şehrim Benim Hikayem" e-Twinning projesi kapsamında 7 ülkeden öğrencilerin farklı kültürleri tanıması amaçlanıyor.

Arnavutluk, Litvanya, Gürcistan, İtalya, Romanya, Azerbaycan ve Türkiye'den 34 ortağın yer aldığı "Benim Şehrim Benim Hikayem" e-Twinning projesi kapsamındaki projede, öğrencilerin birbirlerinin kültürlerini öğrenmesi hedefleniyor.

Proje ortaklarından olan Azdavay Atatürk İlkokulu'ndan da 20 öğrenci, çalışmalara katılıyor.

Azdavay Atatürk İlkokulu öğretmenlerinden Aynur Albayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okul adına projeyi temsil ettiğini söyledi.

Projenin ekim ayında başladığını aktaran Albayrak, "Gelecek yıl haziran ayına kadar devam edecek projenin oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Her ortak, bulunduğu şehrin doğal, tarihi ve kültürel özelliklerini, yetiştirdiği ünlü kimseleri kendi öğrencilerine ve proje ortaklarına tanıtacak." dedi.

Şu ana kadar belirli bir seviyeye geldiklerini dile getiren Albayrak, şunları kaydetti:

"Şehrin yetiştirdiği ünlülerle ilgili broşürler hazırlanarak tanıtılmaya çalışıldı. Ayrıca bölgelerin kendine özgü yemekleriyle ilgili videolar çekildi, diğer öğrencilere gösterildi. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü için hazırlanan ortak işaret dili videosu ile farkındalık yaratılıp şehirlere ait ortak takvim hazırlandı. İlerleyen aylarda giyim, yerel tekerleme, maniler ve gezilecek yerler tanıtılacak."

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle etkinliklerin çevrim içi ortamda gerçekleştirildiğini vurgulayan Albayrak, "Gezi planı pandeminin seyrine göre belirlenecek. Proje sonunda öğrencilere farklı kültürlere ait bilgi, birikim, inceleme ve araştırma merakı kazandırılması hedeflenmekte." diye konuştu.


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