Momo ve Mavi Balina gibi oyunların ortak noktasının çocuklara görev vermek olduğunu söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Volkan Yücel çocukların bu tarz oyunlarda küçük bir çocuk olmadıklarını kanıtlamak için verilen tüm tehlikeli görevleri yerine getirdiklerini söyleyerek ebeveynlere tavsiyelerde bulundu. Ebeveynlere çocuklarını özendirmek adına, eğer ileride tüm yaşamını oyun profesyonelliği üzerinden kazanmayı düşünüyorsa, e-spor lisansına ve yarışmalara yönlendirilebilir tavsiyesinde bulundu. Peki e- spor nedir e spor nasıl oynanır? İşte e spor ile ilgili detaylar...

Çocuklar e- spora yönlendirilebilir

Ebeveynlere de tavsiyelerde bulunan Dr. Öğr. Üyesi Volkan Yücel:"Ebeveynler bu konuda yazılmış araştırmaları okumalıdır. Konuyla ilişkili olarak Yeşilay´ın bağımlılık kapsamına oyunları dahil ettiğini bilinmeli. Ve bu konuda özellikle Addicta Dergisi´nde yararlı yazılar var. Mavi Balina oyununun yasal satışı yok. Ancak Granny ve Momo oyunlarınınvar. Hatta başka oyunların içinde çıkan reklamlarda var. Bu açıdan çocuğun oyun dünyasını ve hangi motivasyonla hangi oyunu oynadığını yakından takip etmek önemlidir. Ayrıca özendirmek adına, eğer ileride tüm yaşamını oyun profesyonelliği üzerinden kazanmayı düşünüyorsa, e-spor lisansına ve yarışmalara yönlendirilebilir. Bu konuda okullara da sorumluluk düşmektedir. Mutlaka Dijital Oyun Etiği dersi ya da bilgileri verilmelidir. Popüler medya dijital teknolojinin de yardımıyla günümüz çocuklarını hayatı boyunca etkileyecek. Bu açıdan çocukların bilgisayar ve cep telefonundan eriştiği medyatürlerini kullanmak açısından bilinç kazanması önemli.Çocuğun dijital dünya karşısında beceriler kazanması hem okulda hem evde desteklenmeli. Toptan tüm dijital dünyayı yasaklamak onun iletişim dünyasını ve kendisini ifade isteğini kırabilir" dedi.

e-spor nedir?

E-Spor online oyunlar üzerine kurulu bir spor dalıdır. Elektronik spor, dünyanın dört bir yanından kişilerin internet aracılığıyla buluşup oyun oynayabileceği ya da belli zamanlarda düzenlenen uluslararası büyük elektronik spor organizasyonları aracılığıyla dünyanın farklı yerlerinden gelen insanların buluşup, oyun oynayabilecekleri bir spor olarak tanımlanabilir. Diğer spor müsabakalarındaki gibi e-Spor müsabakalarında da kişiler veya takımlar karşı karşıya getirilir ve çeşitli yeteneklerinin konuşacağı, oyunu izlemesi ve yapması keyifli bir ortam oluşturulur. Diğer sporlardaki gibi hem fiziksel hem de zihinsel çaba ve beceri gerektirir.

e-spor nasıl ortaya çıktı?

E-Spor’un doğuşu aslında sandığınızdan çok daha eskilere dayanmaktadır. 70’li ve 80’li yıllarda atari salonlarının yaygınlaşmasıyla gençlerin birlikte oyun oynayıp rekabet ederek sosyalleşmesi e-Spor’un kökenini oluşturmaktadır. Kişisel bilgisayarların evlere kadar girmesi, internetin yaygınlaşması ve çeşitli rekabetçi oyunların ortaya çıkmasıyla günümüzde e-Spor hızla gelişmekte ve yayılmaktadır.

Günümüzde ulusal ve uluslararası birçok e-Spor turnuvası düzenlenmektedir. Bu turnuvalar oyunculara rekabet edecekleri profesyonel bir ortam sağlayarak elektronik spor ve sporcu kavramlarının gelişmesi ve yaygınlaşmasına büyük katkı sağlamıştır. Her geçen gün düzenlenen resmi ve özel turnuvaların sayısı ve bu turnuvalara gösterilen ilgi artmakta, buna bağlı olarak da e-Sporcuların bunu profesyonel bir meslek olarak icra etmesinin önü açılmaktadır. Artık e-Spor turnuvaları milyon dolarlara varan ödüllerle ve binlerce izleyicinin arenalarda, yüzbinlercesinin ise internet üzerinden yapılan canlı yayınlarda takip ettiği büyük etkinlikler haline dönüşmüştür. E-Spor’un farklı alanlarında faaliyet gösteren ve çeşitli firmalarla sponsorların çatısı altında toplanan yüzlerce e-Spor kulübü kurulmuş ve bu kulüpler tıpkı bir spor kulübü gibi düzenli antreman yapmakta, çeşitli lig ve turnuvalarda yarışmakta ve gerektiğinde transfer yaparak kadrolarını güçlendirmekteler. Ayrıca dünyanın çeşitli ülkelerinde e-Sporcular artık sporcu olarak sayılarak sporcu lisansı almaya başlamışlardır. Türkiye de 2014 yılı itibariyle lisans veren ülkeler arasına katılmıştır.