Çalınan ya da kaybolan kimlikler çoğu zaman kaygı oluşturur. Özellikle vatandaşlar iradeleri dışında bir şirkete ortak olma konusunda kaygı taşıryorlar. e-Devlet üzerinden birkaç adımı takip ederek bilgilerinizin başkaları tarafından kullanılmasını, adınıza şirket kurulmasının önüne geçebilirsiniz. Peki, TC kimlik numaraları nasıl şirket açmaya kısıtlı hale getirilir?

e-Devlet TC kimlik numarası nasıl kısıtlanır? e Devlet yetkili olma kısıtlama nasıl yapılır?

İrade dışında bir şirkete ortak olma durumunun önüne geçmeniz mümkün. Bunun için öncelikle e-Devlet sistemine giriş yapmanız gerekiyor. E-Devlet’e giriş yaptıktan sonra arama butonuna ‘Kısıtlama’ yazın.

'Ortak / Yetkili Olunmasına Yönelik Kısıtlama İşlemleri (MERSİS)' sayfasına giriş yapın.

'Yeni Başvuru' yapın ifadesine tıklayınız.

'Aşağıda yer alan seçeneklerden herhangi birini veya her ikisini işaretleyerek ticaret sicili işlemlerinde kimlik bilgilerinizin kullanılarak bir şirket veya işletmeye ortak veya yetkili olarak kaydedilmenizi engelleyebilirsiniz. Seçeneklerdeki işaretleri kaldırarak söz konusu engeli kaldırabilirsiniz' ifadesinin hemen altında 'Kısıt Türü' seçeneği bulunuyor. Buradan ortak ve yetkili ifadelerini seçerek kısıtlama işlemini tamamlayabilirsiniz.