e-devlet koronavirüs yardımı yattı mı? 1100 TL pandemi yardımı parası ödemesi ne zaman verilecek?
Kurban Bayramı pandemi yardım parası yatacak mı? sorusu bayrama sayılı günler kala merak kazandı. Koronavirüs pandemisi nedeniyle destek amaçlı ödenen pandemi yardımları 1100 TL olarak ödeniyor. Pandemi yardımları e-devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Peki, e-devlet koronavirüs yardımı yattı mı? 1100 TL pandemi yardımı parası ödemesi ne zaman verilecek?
Kurban Bayramı’na sayılı günler kala 1100 TL’lik yardım parası vatandaşların gündemine geldi. Koronavirüs (Covid-19) salgını süresinde ekonomik zorluk çeken vatandaşlar 1100 TL’lik desteğin ödenip ödenmediği merak ediliyor. Pandemi yardım ödemeleri yattı mı? E devlet 1100 TL sosyal yardım parası başvuru sonuç sorgulama ekranı
e-devlet koronavirüs yardımı yattı mı?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından e-Devlet başvurularında banka hesabı olan veya PTT Kart'ı olan 1,2 milyon haneye geçtiğimiz ödemelerde 1100 TL tutarındaki destek ödemelerinin yapıldığını ifade etti.
htiyaç sahipleri, ücretin yatıp yatmadığını e-Devlet kapısı üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Sosyal Yardım Sorgula" başlıklı kısmından öğrenebiliyor.
Söz konusu ödemelerin başvuru sonuçları ise henüz kesinleşmedi. Sonuçların açıklandığı haberinin gelmesinin ardından vatandaşlar e-Devlet sayfasından "Başvurular Listesi" kısmına tıklayıp 1100 TL pandemi sosyal yardım başvuru sonuçlarını görüntüleyebilecek.
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