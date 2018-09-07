E devlet girişi nasıl yapılır?

Hayatımızın bir parçası oldu artık e devlet. Bütün resmi kurum işlemlerini bilgisayar ortamında yapmayı sağlayan e devlet her türlü kamu hizmetini ayağımıza getirmekte. E devlet hizmetinden yararlanmak için yapmamız gereken tek şey e devlet şifresinin olması. Peki e devlet şifresi nasıl alınır? E devlet nasıl kullanılır? E devlet şifresi nasıl değiştirilir? İşte e devlet ile ilgili tüm detaylar…

Bir işe girdiğinde istenilen ikametgah, sabıka kaydı, askerlik durum belgesi gibi resmi belgelerin yanında vergi borçlarımızı, SGK bilgilerimizi, GSS, MTV, KYK borçları kısacası tüm resmi işlemlerinin yapıldığı adres www.turkiye.gov.tr yani e devet’tir. Tabi e devlet üzerinden hizmet alabilmek için ilk önce internet ortamının olması gerekmetedir. İkincisi ve en önemlisi ise e devlet şifresi olması gerekir. Zira e devlete girmek için TC nosu’nun yanında e devlet şifresi de gerekmektedir. E devlet şifresini PTT’den temin edilmektedir. PTT’den alınan e devlet şifresini değiştirebilirsiniz. Peki PTT’den alınan e devlet şifresi nasıl değiştirilir? E devlet şifremi değiştirmek istiyorum ne yapmam gerekir? Sorularının cevabı haberimizde.

E-Devlet Şifresi Değiştirme İşlemi

E-Devlet şifresi değiştirme için öncelikle E-Devlet sistemine giriş yapmanız gerekmektedir. Ardından E-Devlet şifresi değiştirmek için sonraki adımlara geçebilirsiniz. E-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra isminizin olduğu kısma tıklamanız gerekmektedir. Aşağı doğru kayarak açılan sütunda ise “Şifre ve Güvenlik Ayarlarım“ butonuna tıklamanız gerekmektedir. Daha sonrasında açılacak ekranda E-Devlet şifresi değiştirmek için sizlere üç farklı yol sunulacaktır. Bunlar PTT şubelerinden yeni zarf alarak, cep telefonuma ve e-posta adresime gelecek kodları girerek veya Cep telefonuma gelecek kodu girerek, seçenekleridir. Bunlardan size hangisi uygunsa hangisiyle onunla işleme devam etmeniz gerekmektedir. Daha sonrasında E-Devlet şifresi değiştirmesi için adımları tamamlamış olacaksınız. Ancak E-Devlet şifresi değiştirmek için başka bir alternatif ise eğer sahipseniz Mobil İmza, e-İmza, T.C. Kimlik Kartı ve İnternet Bankacılığı aracılığıyla E-Devlet sistemine giriş yaparsanız PTT şubesine gitmenize gerek kalmadan ücretsiz bir şekilde E-Devlet şifrenizi yeniden oluşturabilirsiniz. .