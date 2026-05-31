Spor Düzceli genç karateci Yücel Çevik'ten Balkan ikinciliği gururu
Spor

Düzceli genç karateci Yücel Çevik'ten Balkan ikinciliği gururu

Yeniakit Publisher
Eyüp Yılmaz Giriş Tarihi:
Düzceli genç karateci Yücel Çevik'ten Balkan ikinciliği gururu

İstanbul'da düzenlenen Çocuklar Balkan Karate Şampiyonası'nda tatamiye çıkan Düzceli yetenek Yücel Çevik, sergilediği üstün performansla gümüş madalyanın sahibi oldu.

28-31 Mayıs 2026 tarihleri arasında İstanbul'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen Çocuklar Balkan Karate Şampiyonası, birbirinden çekişmeli müsabakalara sahne oldu. Bu zorlu organizasyonda Düzce'yi temsil eden genç sporcu Yücel Çevik, 2014 Erkek Kata kategorisinde gösterdiği yetenekle tüm dikkatleri üzerine çekti. Rakipleri karşısında başarılı bir mücadele ortaya koyan Çevik, Ferdi Kata dalında kürsüye çıkarak Balkan ikincisi unvanını elde etti ve gümüş madalyayı boynuna taktı.

Genç sporcunun bu anlamlı derecesinin ardından Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü resmi bir tebrik mesajı paylaştı. Kurum tarafından yayımlanan kutlama mesajında şu ifadelere yer verildi:

 

"Uluslararası arenada elde ettiği bu önemli başarıyla Düzce’yi ve ülkemizi gururlandıran sporcumuz Yücel Çevik’i, emeği ve katkılarıyla bu başarıda önemli pay sahibi olan antrenörü Sabri Kıroğlu’nu tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz"

