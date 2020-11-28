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Aktüel Düzce'de yoğun sis etkili oluyor
Aktüel

Düzce'de yoğun sis etkili oluyor

Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü

Yeniakit Publisher
2020-11-28 11:39:37 -
Düzce'de yoğun sis etkili oluyor

DÜZCE (AA) - Düzce'de yoğun sis günlük hayatı olumsuz etkiliyor.

Kent merkezinde gece saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

Kentin özellikle Bahçeşehir, Kalıcı Konutlar, Atatürk Bulvarı, Cedidiye ve İstanbul caddeleri ile Kültür Mahallesi ve Anadolu Otoyolu'nun Bataklıçiftlik, Hatıplar, Sinirci, Otluoğlu, Küçük ve Büyük Melen ile Düzce gişeleri mevkilerinde etkili olan sis zaman zaman ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Polis ekipleri söz konusu bölgelerde ring halinde görev yaparak, sürücüleri yakın takip ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor.

Meteoroloji yetkililerine göre, hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü kentte sisin öğle saatlerinde etkisini yitirmesi bekleniyor.

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