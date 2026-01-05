Düzce'de suçlulara kaçacak yer kalmadı! Dev operasyonda 3 binden fazla kişi yakalandı: Binlerce firari için adalet vakti!

Düzce’de Jandarma ve Polis ekiplerince yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 3 bin 703 kişi yakalandı, yakalanan şahıslardan bin 92’si tutuklandı.

Polis ve Jandarma birimleri suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması için yoğun çaba sarf ediyor. Güvenlik güçleri tarafından 2025 yılında yapılan çalışmalarda 1 milyon 200 binden gazla şahıs sorgulanırken, aranan 3 bin 703 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan bin 92’si adli makamlarca tutuklandı.

Denetimlerde 2 bin 397 tabanca, 268 av tüfeği, 184 kurusıkı tabanca, 12 bin 292 adet mermi, 2 bin 832 adet kartuş ve 154 kesici delici alet ele geçirildi.