Düzce’de strafor fabrikası alevlere teslim: D-100 karayolu çift yönlü kapatıldı!

Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan bir strafor fabrikasında çıkan dev yangın rüzgarın etkisiyle tüm tesisi sardı. Trafonun patlamasıyla başladığı değerlendirilen yangın nedeniyle D-100 karayolu trafiğe kapatılırken, bölgeye çevre illerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, akşam saatlerinde D-100 karayolu Doğanlı mevkisinde faaliyet gösteren bir strafor fabrikasında meydana geldi.

Elektrik trafosundan çıktığı tahmin edilen alevler, malzemenin yanıcı özelliği nedeniyle kısa sürede dev bir yangına dönüştü.

Olay yerine Düzce ve çevre illerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Fabrikada vardiyada bulunan 3 işçinin alevleri fark ederek yara almadan dışarı çıktığı öğrenildi.

Düzce Valisi Mehmet Makas, herhangi bir can kaybı yaşanmadığını ancak rüzgarın söndürme çalışmalarını zorlaştırdığını belirtti.

Alevlerin karayoluna sirayet etme riski ve yoğun duman sebebiyle İstanbul-Ankara yolu trafiğe kapatılarak araçlar alternatif güzergahlara yönlendirildi.

İtfaiyenin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

