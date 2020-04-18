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Ekonomi

Düzce’de ihracat yüzde 32 ithalat yüzde 55 arttı

DÜZCE(İHA) – Düzce ilinde Şubat ayında genel ticaret sistemine göre bir önceki yıla göre ihracat yüzde 32 ithalat ise yüzde 55 arttı.

2020-04-18 07:46:54 -
Düzce’de ihracat yüzde 32 ithalat yüzde 55 arttı

DÜZCE(İHA) – Düzce ilinde Şubat ayında genel ticaret sistemine göre bir önceki yıla göre ihracat yüzde 32 ithalat ise yüzde 55 arttı.


Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre, Düzce’de ihracat 2020 yılı Şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32 artarak 15 milyon 276 bin dolar, ithalat ise yüzde 55 artarak 8 milyon 094 bin dolar olarak gerçekleşti.

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