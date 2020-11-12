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Aktüel Düzce'de devrilen talaş yüklü tır ulaşımı aksattı
Aktüel

Düzce'de devrilen talaş yüklü tır ulaşımı aksattı

Yeniakit Publisher
2020-11-12 18:25:43 -
Düzce'de devrilen talaş yüklü tır ulaşımı aksattı

DÜZCE (AA) - Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde devrilen talaş yüklü tır ulaşımda aksamaya neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Nuri Yeşildağ idaresindeki 81 AAC 886 plakalı talaş yüklü tır, Anadolu Otoyolu Düzce gişeleri mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Devrilen tır ve yola saçılan talaşlar nedeniyle gişeler kapanırken, kazada yaralanan sürücü olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yaklaşık 45 dakika tek şeritten sağlanan ulaşım, tırın kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından normale döndü.


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