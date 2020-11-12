Düzce Depremi şehitleri anısına afetin gerçekleştiği saatte sirenler çalındı

DÜZCE (AA) - 12 Kasım 1999 Düzce Depremi'nde yaşamını yitirenler, afetin meydana geldiği saatte saygı duruşuyla anıldı.

Düzce Belediyesi, AFAD ve Kızılay iş birliğinde depremin 21. yılı dolayısıyla itfaiye, AFAD, UMKE, Kızılay, Düzce Arama Kurtarma Derneği (DAKE), Ulusal Keşif Arama Kurtarma Araştırma Derneği (UKSAR) ve sivil toplum kuruluşu ekipleri araçlarıyla Cedidiye Meydanı'nda toplandı.

Saatler afetin yaşandığı 18.57'yi gösterdiğinde sirenler eşliğinde hayatını kaybedenler için deprem süresini temsilen 45 saniyelik saygı duruşunda bulunuldu.

AFAD İl Müdürü Ali Kartal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Düzce Depremi'nin, "asrın felaketi" şeklinde anılan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nden sadece 87 gün sonra yaşandığını anımsattı.

Depremde yaklaşık 12 bin binanın ağır ve orta hasar gördüğünü aktaran Kartal, "Bunların yanı sıra yaklaşık 50 bin bağımsız bölüm hasar gördü. Düzce için büyük bir yıkımdı. Her iki depremde 980 can kaybımız oldu." dedi.

Kartal, daha sonraki süreçlerde afetlerde çalışan kurumların tek çatı altında toplandığını anlatarak, "Özellikle Van ve İzmir depremlerinde, Düzce ve Giresun sellerinde afet ve acil durumlarda çalışan kurum kuruluşların ne kadar bir arada uyum içerisinde olduğunu gördük." ifadelerini kullandı.

Hem personelin hem de halkın bilinçlendirme eğitimlerine devam ettiklerini aktaran Kartal, depremin gerçekleştiği saatte afetlerde sürekli omuz omuza çalışan kurum ve kuruluşlarla bu organizasyonu düzenlediklerini kaydetti.

Öte yandan Düzce Depremzedeler Derneği (DEPDER) üyeleri Anıtpark Meydanı'nda bir araya geldi.

Dernek üyeleri Atatürk Anıtı önünde dikti. Depremin meydana geldiği saat 18.57'de Dernek Başkanı Ayşegül Şenol Can ve dernek üyeleri, depremde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

