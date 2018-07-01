Duvar kağıdı nasıl silinir?

Evinizin çeşitli bölümlerinde kullandığınız duvar kağıtlarının temizliğini silerek yapmanız mümkündür. Ancak bunun için duvar kağıdının silinebilir özellikte olması şarttır. Aksi halde silinme özelliği bulunmayan duvar kağıtlarını silerek yırtılmalarına neden olabilirsiniz.

Duvar kağıtlarının silinmesi aşamasında fazla kimyasal içerikli deterjan kullanmamaya özen gösterin. Çamaşır suyu ne kadar kaliteli olursa olsun uzun vadede duvar kağıtlarına zarar vereceğinden tavsiye edilmez. Onun yerine arap sabunu kullanabilirsiniz.

Duvar kağıtlarının üzerine çıkarılması gereken lekeler varsa karbonatlı su ile silmeniz sorunun çözümü için yeterli olacaktır.

Silerken yumuşak formda bir bez, mikrofiber özellikli bir bez ya da yumuşak bir süngerden faydalanabilirsiniz.

Duvar kağıtlarını silerken sert hareketlerle silmek yerine olabildiğince nazik hareketlerle silmeye çalışın. Her üründe olduğu gibi duvar kağıtlarında da kullanılmaktan kaynaklı bir yıpranma oluşur. Yapacağınız sert hareketler, duvar kağıtlarının yırtılmasına neden olur.

Arap sabunu ya da karbonatınız yoksa az miktarda bulaşık deterjanı da kullanabilirsiniz. Bir kova ılık suyun içine bir çay kaşığı bulaşık deterjanı ekleyerek duvar kağıtlarını silebilirsiniz. Arkasından ılık suyla bir kez de durulama yaparak duvar kağıtlarınızı ilk günkü görünümüne kavuşturabilirsiniz.

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