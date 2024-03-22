Düşürülen siyonist İHA'sından kan donduran görüntü çıktı!
Gazze’de mücahid direnişçiler siyonistin İHA'sını düşürdü. İHA’dan ise katliamın görüntüsü çıktı.
Gazze'de mücahidler siyoniste ait düşürdüğü İHA'da, kan donduran görüntülere ulaştı.
Görüntülerde, silahsız 4 sivilin yan yana yürürken İHA tarafından vurulduğu anlar yer aldı.
Ortaya çıkan video, siyonistlerin soykırımını bir kez daha ortaya koydu.
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