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Gündem Düşürülen siyonist İHA'sından kan donduran görüntü çıktı!
Gündem

Düşürülen siyonist İHA'sından kan donduran görüntü çıktı!

Yeniakit Publisher
2024-03-22 04:30:00 - 2024-03-22 03:29:39

Gazze’de mücahid direnişçiler siyonistin İHA'sını düşürdü. İHA’dan ise katliamın görüntüsü çıktı.

Gazze'de mücahidler siyoniste ait düşürdüğü İHA'da, kan donduran görüntülere ulaştı.

Görüntülerde, silahsız 4 sivilin yan yana yürürken İHA tarafından vurulduğu anlar yer aldı.

Ortaya çıkan video, siyonistlerin soykırımını bir kez daha ortaya koydu.

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