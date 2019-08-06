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Düşünür Koleji yetkilileri velilerle bir araya gelerek okulu tanıttı

Düşünür Okulları Kurucu ve Yönetim Kurulu Başkanı Behçet Yavuz ve yetkililer velilerle biraraya gelerek okulu tanıttı.

06 Ağustos 2019 Salı 12:50
Düşünür Koleji yetkilileri velilerle bir araya gelerek okulu tanıttı

Düşünür Okulları Kurucu ve Yönetim Kurulu Başkanı Behçet Yavuz ve yetkililer velilerle biraraya gelerek okulu tanıttı.


Düşünme becerileri ve etik değerleri gelişmiş, sadece teknoloji kullanan değil aynı zamanda teknoloji üreten, Dünyayla konuşan Dünyayla yarışan 21. Yüzyılın bireylerini yetiştirmek için yola çıkan Düşünür Koleji, 36. Okulunu Sakarya’da açıyor. İzmir ve Ankara İl Milli Eğitim Müdürlerinden ve Düşünür Koleji Kurucu ve Yönetim Kurulu Başkanı Behçet Yavuz, Kolejin Genel Müdürü Fatih Karadağlı Düşünür Koleji Sakarya Kampüsü Kurucu Sinem Uğurkan velilerle bir araya gelerek okulu tanıttı.



Beklentinin üstünde hizmetlerle sizlerin karşısındayız


Düşünür Koleji Sakarya Kampüsü Kurucu Sinem Uğurkan yaptığı açıklamada, “İsmimizden ötürü çok mutluyuz. Düşünür Koleji olmak düşünen insanların yeri olmaktır diye yorumluyoruz. Ancak herşeyden önce güzel bir öğretmen kadrosunun gücüyle bizler yıllarca Sakarya ilinde ulusal sınavlara en güçlü bir şekilde hazırlanmak istiyoruz. Süreç içinde dedik ki Türkiye Cumhuriyetinde orta okulda, lisede okuyan öğrenciler bir sınav süreciyle sınanıyor. Buna en iyi şekilde hizmet etmeniz gerekiyor. Biz kendi öz gücümüzde bunu yıllarca sağlamaya çalıştık. Bizim öğrencilerimizin gördü değer bu kadar ölçekte değil. Düşünür Kolejleri bu konuda gerek öğrencilerin dil gelişi gerek sosyal aktivite programlarıyla öğrenciyi özgür yetiştirme atmosferi sunangüçlü bir kurum. Biz bu yüzden Düşünür Kolejleri Sakarya şubesine dönüştük. Her yönüyle standartların üstünde, beklentilerin çok üstünde hizmetlerle sizlerin karşısındayız” dedi.



Düşünür Okulları Kurucu ve Yönetim Kurulu Başkanı Behçet Yavuz ise yaptığı açıklamada, “7 yaşına kadar çocuğun kişilik büyük oranda şekillenmiş oluyor. Ama o evrede bildiğimiz okulla değil çocuk. Nerede ailesinin yanında. O zaman aile çocuğun gelişiminde çok önemli bir rolü var. Çocuğun ilk öğretmenleri anne ve babadır. Onlardan ilk harfi, ilk kelimeleri onlardan duyar ve öğrenirler. Bu evreyi herkesin çok önemsemesi gerekir. Bu anlamda okullarda ailelere destek olmalı. Eğitim dünyasındaki akademisyenler destek olmalı” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 12:50
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