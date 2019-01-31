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Düşük gramaj tuzağına dikkat

TÜDEF Genel Başkanı Aziz Koçal, gramajı düşürülen ürünlerin indirimli fiyat süsü verilerek satıldığını ifade ederek vatandaşlara uyarıda bulundu.

31 Ocak 2019 Perşembe 12:01
Düşük gramaj tuzağına dikkat

Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkanı Aziz Koçal, gramajı düşürülen ürünlerin indirimli fiyat süsü verilerek satıldığını ifade etti. Tüketicileri bu konuda dikkatli olmaya davet eden Koçal, “Gramajlara bir standart getirilebilir. Örneğin ‘şampuanlar 500 veya 750 ml olmalı’ denilebilir” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 12:01
  1. Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkanı Aziz Koçal
  2. indirimli fiyat süsü
  3. Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF)

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