Düşük gramaj tuzağına dikkat TÜDEF Genel Başkanı Aziz Koçal, gramajı düşürülen ürünlerin indirimli fiyat süsü verilerek satıldığını ifade ederek vatandaşlara uyarıda bulundu.

Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkanı Aziz Koçal, gramajı düşürülen ürünlerin indirimli fiyat süsü verilerek satıldığını ifade etti. Tüketicileri bu konuda dikkatli olmaya davet eden Koçal, “Gramajlara bir standart getirilebilir. Örneğin ‘şampuanlar 500 veya 750 ml olmalı’ denilebilir” şeklinde konuştu.

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