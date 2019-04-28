Düşme hattında yer alan Bursaspor’a polisten yoğun önlem

Süper Lig’in 30. haftasında Akhisarspor ile berabere kalan ve haftayı düşme hattında kapatan Bursaspor’da, maç sonrası yeşil-beyazlı kafileyi taşıyan otobüsün tesislere gidişinde polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı. Kafile, tesislere arka kapıdan giriş yaptı.

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında sahasında karşılaştığı Akhisarspor ile golsüz berabere kalan ve 30 puanla haftayı düşme hattında tamamlayan Bursaspor, kalan haftalarda kümede kalma mücadelesi verecek. Bursa’da oynanan ve golsüz eşitlikle sona eren Akhisarspor karşılaşmasının son bölümlerinde yeşil-beyazlı taraftarlar, yönetime ve futbolculara yönelik yoğun tepki gösterdi. Müsabaka sonrası yeşil-beyazlı kafileyi taşıyan otobüs, yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde tesislere giriş yaptı.

Tesislere arka kapıdan giriş yapıldı

Çok sayıda polis ekibi, stadyum çevresinde takım otobüsünün geçiş güzergahlarında önlem aldı. Motorize ekipler eşliğinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’ne gelen kafile, arka kapıdan giriş yaptı. Güzergah boyunca ve tesislerin girişinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Bursaspor, ligin 31. haftasında deplasmanda kendisinden 1 puan geride ve 1 basamak altında yer alan Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak.