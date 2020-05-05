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Dini Bilgiler

Duş almak, banyo yapmak orucu bozar mı?

Duş almak, banyo yapmak orucu bozar mı? sorusu Ramazan ayında oruç tutan kişiler tarafından en çok merak edilen sorulardan biridir. Oruç ibadetini gerçekleştirmeye devam eden vatandaşlar, zaman zaman orucu bozan durumlarla ilgili soru işareti yaşıyor. Diyanet İşleri yıkanmanın orucu bozup bozmayacağı konusundaki sorulara yanıt verdi. İşte yanıtı...

Yeniakit Publisher
2020-05-05 00:11:00 -
Duş almak, banyo yapmak orucu bozar mı?

Duş almak, banyo yapmak orucu bozar mı?

Ağız ve burnundan su girip de sindirim organına ulaşmadıkça oruçlu kimsenin yıkanması, orucuna zarar vermez. Nitekim Hz. Âişe ve Ümmü Seleme, Hz. Peygamberin (s.a.s.) Ramazan’da imsaktan sonra yıkandıklarını haber vermişlerdir (Buhârî, Savm, 25).

Bu itibarla, ağız ve burundan mideye su kaçırmamak şartıyla oruçlu kişi yıkanabilir (el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 220).

Oruçlu iken Kuran-ı Kerim'de neler yapılamayacağı açıkça ifade edilmiştir. Bir insan tabi ki oruçlu olduğu zamanda özellikle yaz aylarında, sıcakta kişisel temizliğini yerine getirebilmek için pekala yıkanmalıdır. Oruçlu iken su içilmez. Yıkandığı esnada su içmediği müddetçe yıkanmasında herhangi bir sorun yoktur.

Cünüpken oruç tutulur mu? Oruç kabul olur mu?
Cünüpken oruç tutulur mu? Oruç kabul olur mu?

İSLAM

Cünüpken oruç tutulur mu? Oruç kabul olur mu?

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