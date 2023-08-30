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Gündem Durum çok vahim! Özdağ: 'MİT ve Emniyet içerisinde yetiştirdiğim kişiler var!'
Gündem

Durum çok vahim! Özdağ: 'MİT ve Emniyet içerisinde yetiştirdiğim kişiler var!'

Yeniakit Publisher
2023-08-30 17:27:00 - 2023-08-30 17:38:16

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, geçmişte Halk TV'de katıldığı programda MİT ve Emniyet teşkilatı üzerinden söylediği çarpıcı sözler gündem oldu.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, geçmişte Halk TV'de katıldığı programda MİT ve Emniyet teşkilatı üzerinden söylediği çarpıcı sözler gündem oldu.

Asılsız itham ve rakamlarla kamuoyunda sığınmacılar üzerinden algı oluşturmaya çalışan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın geçmiş konuşmalarında, devlet içerisinde istihbaratçı ve polis olarak görev yapan bazı öğrencilerinin kendisine bilgi sızdırdığını söylediği ifadeler yeniden gündem oldu.

Halk TV'de katıldığı canlı yayında skandal açıklamalarda bulunan Özdağ, Devlet tarafından dinlendiğini ve izlendiğini öne sürdü.

Bu bilgiye nereden ulaştığı sorulan Özdağ, "İstihbarat ve emniyet içinde yetiştirdiğim öğrenciler var. Onlar bana bilgi aktarıyor." diyerek yanıt verdi.

MİT şehitlerini deşifre ederek Türkiye için milli güvenlik sorunu haline dönüşen, İsrail'e sık ziyaretler gerçekleştirerek MOSSAD'la yakın temasa geçtiğini itiraf eden Ümit Özdağ'ın kime hizmet ettiği düşündürttü.
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