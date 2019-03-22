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Dursunbey’de akü üretecek firmaya yer tahsisi yapıldı

Dursunbey Organize Sanayi Bölgesinde başlayan tahsis taleplerine ilgi her geçen gün artıyor.

22 Mart 2019 Cuma 13:29
Dursunbey’de akü üretecek firmaya yer tahsisi yapıldı

Dursunbey Organize Sanayi Bölgesinde başlayan tahsis taleplerine ilgi her geçen gün artıyor. Bu kapsamda yurt dışına ihracat yapan bir şirkete 20 dönümlük alan atılan imzalar ile tahsis edildi.


Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan’ın 3 yıldan bu yanan üzerinde yoğun olarak çalıştığı ve kısa sürede bürokratik işlemleri tamamlayarak alt yapı çalışmalarının başladığı Organize Sanayi Bölgesinde yer tahsisleri başladı. Bir haftadan bu yana onlarca yatırımcının ön talepte bulunduğu OSB’de kesin yer tahsisleri de başladı.


Dursunbey’in kaderini değiştirecek olan OSB’de geçtiğimiz hafta biokütle üretimi yapacak olan bir enerji firmasının ardından, araç aküleri üreten ve ihraç eden bir başka firma ile de imzalar atıldı. Firma sahibi Lider Kebabcıoğlu’nun talebi üzerine OSB’nin arka cephesinde bulunan toplam 20 dönümlük alan firmaya tahsis edildi. Dursunbey OSB’de 5 Milyon dolarlık yatırım ile forklift aküsü üretecek. Yapacakları yatırım hakkında açıklama yapan Kebabcıoğlu; “Dursunbey’de yapacağımız bu yatırım ile ilk etapta 75 kişiyi istihdam etmek istiyoruz. Türkiye’nin akü imalatı konusunda potansiyeli çok fazla olduğundan dolayı, Afrika ve Suudi Arabistan tarafındaki bayilerimize daha iyi hitap etmek istiyoruz. Şu an firmamız Suudi Arabistan ordusuna yılda 10 bin adet akü üretmekte. İhracatımız her yıl artarak devam etmekte. Belediye Başkanımız Ramazan Bahçavan’a yardımlarından dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.


Dursunbey Organize Sanayi Bölgesini 2 yıldan bu yana tanıttıklarını ifade eden Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, büyük teşvikler ile gündeme gelen OSB’nin yatırımcılar tarafından ilgi ile izlendiğini söyledi. Dursunbey OSB’nin Kütahya gibi 5. Bölge teşviklerden yararlanacak olması sebebi ile büyük avantajlar sağladığını ifade eden Başkan Bahçavan, yatırımcıların 15 günden bu yana Dursunbey’e gelerek taleplerde bulunduklarını ifade etti. Erdil Akü’nün kesin talep isteği ile Dursunbey’e geldiğini ifade eden Başkan Bahçavan, kesin yer tahsislerinin OSB yönetiminin toplanmasının ardından yapılacağını söyledi. Başkan Bahçavan; “Biz şu anda talepleri topluyoruz ve bunun sonucunda da OSB’de bir kümeleşme yapmak istiyoruz. Yakında inşallah OSB’de müjdeler vereceğiz ve fabrikaların bacalarının tüttüğünü göreceğiz. Bizim memleketimizin en büyük sorunu olan göç ve işsizliğe de bu şekilde çare bulmuş olacağız” dedi.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 13:29
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