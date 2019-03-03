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Durgunsu Kano Olimpik ve Genç Milli Takım Seçme Yarışları

- Muğla'da 86 sporcunun katıldığı milli takım seçme yarışları sona erdi

03 Mart 2019 Pazar 14:07
Durgunsu Kano Olimpik ve Genç Milli Takım Seçme Yarışları

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen Durgunsu Kano Olimpik ve Genç Milli Takım Seçme Yarışları tamamlandı.

Türkiye Kano Federasyonunca, Köyceğiz Su Sporları Merkezi'ndeki 200, 500 ve bin metrelik parkurlarda gerçekleştirilen yarışlar, büyükler ve gençler kategorilerinde yapıldı.

Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışlar boyunca hava ve su koşullarının çok güzel olduğunu söyledi.

Yarışlara 12 ilden 17 kulübün 86 sporcusunun katıldığını aktaran Kabakçı, "Burada sporcularımızın derecelerine bakıp milli takım havuzunu oluşturacağız. Bu havuzdan sporcularımızı kamplara alarak yetişmelerini sağlayacağız." dedi.

Kabakçı, hedeflerinin 2020 Olimpiyat Oyunları olduğunu, kamp çalışmalarının büyük bölümünü Köyceğiz'de gerçekleştireceklerini belirtti.

Erkeklerde, büyükler kategorisinde, Sakarya Büyükşehir Belediyespor Kulübünden Mustafa Özmen birinci, Gündoğdu Su Sporları Kulübünden Yavuz Selim Balcı ikinci, Gündoğdu Su Sporları Kulübünden Tolga Akarsu üçüncü oldu. Gençlerde ise Sakarya Olimpik Su Sporları Kulübünden Deniz Romeo Kaya birinciliği, Gündoğdu Su Sporları Kulübünden Hayati Kerem Şen ikinciliği, Sakarya Büyükşehir Belediyespor Kulübünden Arda Kırımlı üçüncülüğü elde etti.

Kadınlarda, büyükler kategorisinde, Antalya Gençlik Merkezi Gençlik Spor Kulübünden Lasma Liepa birinci, Rize Gençlik Spor Kulübünden Hilal Avcı ikinci, Adapazarı Belediyespor Kulübünden Sümeyye Çelik üçüncü oldu. Gençlerde ise Rize Gençlik Spor Kulübünden Erva Saruhan birinci, Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübünden Eslemnur Gezen ikinci, Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübünden Asya İksivri üçüncü sırada yer aldı.


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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 14:07
  1. alper cavi tkabakcı
  2. kano
  3. Köyceğiz
  4. Muğla

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