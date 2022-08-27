Durdurulan araçta ele geçirildi! 2 tutuklama
Kastamonu'da durdurulan bir araçta 1076 uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Kastamonu'da durdurulan bir araçta 1076 uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezindeki devriye sırasında şüphe üzerine bir otomobil durduruldu.
Araçtaki aramada, 1076 uyuşturucu hap ele geçirildi. Ekipler tarafından otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı.