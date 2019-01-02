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"Dur" ihtarına uymayan aracı kovalıyordu... Yaralılar var!

Kayseri'de "dur" ihtarına uymayıp kaçan aracı kovalayan polis aracı kanala düştü. Olay sırasında iki polis memuru yaralandı.

02 Ocak 2019 Çarşamba 16:05
"Dur" ihtarına uymayan aracı kovalıyordu... Yaralılar var!

Kayseri'de 'dur' ihtarına uymayarak kaçan aracı kovalayan polis aracının kanala düşmesi sonucu 2 polis memuru yaralandı.

Kaza, Melikgazi ilçesi Şehit Mehmet Tavsel sokak ile Kuzulca sokağın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kadını zorla götürmeye çalıştığı iddia edilen 38 FJ 215 plakalı aracı kovalayan polis ekipleri, araca 'dur' ihtarında bulundu.

Kanala düştü

İhtara uymayarak kaçan aracın peşinden giden ekipleri taşıyan 38 A 7257 plakalı polis otosu kanala düştü.

2 polis yaralı

Kazada, araç içerisinde bulunan 2 polis memuru yaralandı.Yaralanan polisler sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çekici ile kaldırıldı

Polis ekipleri de kazanın meydana yerde inceleme yaptı. Kanala düşen polis otosu, çekici ile kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı

 

Ayrıca, polis ekiplerinden kaçan aracın kiralık olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 16:05
  1. Kayseri
  2. Polis ekipleri
  3. 'dur' ihtarı
  4. polis otosu

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