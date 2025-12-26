  • İSTANBUL
Son Haberler

Hollanda'da manşetlere çıktı: Türk esnaf, şişeyle silahlı soyguncuyu kovaladı

99 bin tavuk itlaf ediliyor: Hollanda’da 6. Kuş Gribi vakası

'Halkı yanıltıcı bilgiyi yayma' iddiası! Cumhuriyet yazarı Terkoğlu gözaltına alındı

Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan uçak düşmüştü... Libya'dan Türkiye kararı

Suriye’ye ihracatta rekor artış: Yüzde 54 sıçrama

‘Hatay’da enkazlara panel’ yalanı: Yapılan binlerce deprem konutuna rağmen utanmadılar!

Darısı Türkiye'nin başına... Komşu ülkede idam kararı

Döner kanat hava aracı simülatörleri için ABD’li şirket ile stratejik ortaklık HAVELSAN'dan dev işbirliği

Ya imana geldiler ya da şeytanlık peşindeler? Duy ama sakın inanma CHP cami yapmak istiyor

Ses kaydında neler var neler! “İpin bizim elimizde…” CHP’li belediyede “iş karşılığı bağış” iddiası
Gündem ’Dur’ ihtarına uymadı hayatını şokunu yaşadı
Gündem

’Dur’ ihtarına uymadı hayatını şokunu yaşadı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Elazığ’da 'dur' ihtarına uymayan motosikletliye 70 bin lira ceza kesildi.

Elazığ’da akşam saatlerinde Zübeyde Hanım Caddesi’nde abartı egzozla gezen M.C.K. idaresindeki 23 AFK 363 plakalı motosiklet, polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymadı.

Polis ekipleri tarafından takip edilen sürücü M.C.K., havalimanı kavşağında yakalandı. 10 ayrı maddeden işlem yapılan sürücüye toplamda 70 bin 346 lira para cezası kesildi.

Motosiklet de ekipler tarafından bağlandı.

