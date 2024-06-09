Milliyet gazetesi yazarı Tunca Bengin, İsrail'in Gazze'deki katliamını ele aldığı yazısında sert ifadeler kullandı. Bengin, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun dünyanın gözü önünde soykırım yaptığını ve ABD'nin bu duruma yeşil ışık yaktığını belirtti. Yazısında, Netanyahu'nun rasyonel devlet aklıyla hareket etmediğini ve gözü dönmüş bir halde olduğunu söyleyen Bengin, özetle şunları kaydetti:

"Dünyanın gözü önünde soykırım yapan, hala da devam eden Netanyahu ne BM ne ABD kimseyi takmıyor. Hadi yürü diyerek katliama yeşil ışık yakan ABD şu anda durdurmaya çalışıyor ya da öyle görünüyor ama Netanyahu durmuyor. Hatta dur dedikçe daha da canileşiyor... Tam bir akıl tutulması, gözü dönmüşlük hali söz konusu. Rasyonel devlet aklıyla hareket etmiyor İsrail. Gazze’ye yönelik saldırıların “Hamas’ı yok etmek” ve “rehineleri kurtarmaya” dönük olduğu sözleri de saha gerçekleriyle karşılaştırıldığında asla örtüşmüyor. Şu ana dek 40 bine yakın Filistinli katledildi, bunların arasında en az 25 bini çocuk, bebek ve kadın... İsrail bunları da hiç utanmadan, sıkılmadan, Hamas militanı olarak görüyor, dünyaya da öyle lanse ediyor. (...)"



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