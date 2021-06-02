Dünyanın jandarması ABD, o askeri üssü ülke yönetimine teslim ediyor

İsminin açıklanmasını istemeyen bir yetkilinin bildirdiğine göre ABD 20 Haziran'a kadar ABD'nin Afganistan'daki en büyük hava hava merkezi olan Kabil'in kuzeyindeki Bagram Üssü'nü Kabil'deki hükümet güçlerine teslim edecek.

Aynı yetkili ABD Savunma Bakanlığı'nın üssün teslimini denetlemek üzere özel komite kurduğunu da ekledi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin de geçen hafta Temsilciler Meclisi'nde ABD'nin geri çekilme sürecinin "sabit bir hızda, aslında biraz daha hızlı" ilerlediğini söylemişti.

Üsteki araçların, silahların ve çeşitli teçhizatın bir kısmının ABD güçlerince götürüleceği, bir kısmının ise Kabil hükümeti güçlerine teslim edileceği, belli askeri araçların ise imha edileceği ifade edilmişti.

Çekilme tarihi 11 Eylül olarak açıklandı

ABD başkanı Joe Biden, 11 Eylül saldırılarının 20. yıldönümü olan 11 Eylül 2021 itibariyle ABD'nin Afganistan'dan tamamen çekilmiş olacağını açıklamıştı.

Bagram Hava Üssü Afganistan'ın başkenti Kabil'in 50 kilometre kuzeydoğusunda, coğrafi olarak gayet korunaklı bir alanda olan Pervan İlinde bulunuyor.

Sovyet işgali döneminde 1980'li yıllarda Sovyetler Birliği tarafından inşa edilen Bagram Üssü, 1992'de Kabil'deki Komünist rejimin çökmesiyle Afgan grupların, 2000'de ise Taliban yönetiminin eline geçmişti.

2001'de ABD'nin Afganistan'ı işgal etmesiyle ABD tarafından ele geçirilen üs daha genişletilip modernleştirilmişti.

2011 yılındaki verilere göre Bagram Hava Üssü'nde 30 binin üzerinde ABD ve NATO askeri ile bir miktar sivil çalışan bulunuyordu. Üsteki askerlerin büyük bir kısmını ABD'liler oluşturuyor. Aynı zamanda bir tutuklama merkezi olan Bagram Üssü, işkenceler ve insan hakları ihallerleriyle sık sık Uluslararası Af Örgütü'nce kınanmıştı.

ABD güçleri Afganistan'dan çekilme sürecini de Bagram Hava Üssü üzerinden gerçekleştiriyor.