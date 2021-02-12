Dünyanın gözü Bitcoin ve Dogecoin'e dönmüşken o kripto para rekor kırdı!

Tüm gözler Bitcoin'e ve Dogecoin'e çevrilmişken, diğer bir kripto para birimi olan Ethereum, 2021 yılına etkileyici bir başlangıç yaptı. Pazar değeri anlamında Dünya'nın en büyük ikinci kripto para birimi, bu haftanın başlarında 1.824,59 dolar rekor değerine ulaşarak bir önceki rekoru olan 1.761,35 doları geçmeyi başardı. Haber yayına hazırlanırken ise bu değer 1.779 dolar seviyesindeydi.

Bitcoin nedir?

Ethereum blockchain'i üzerindeki doğal kripto para biriminin adı olan Ether'in değeri, 2021 yılında iki katın üzerine çıkarak, yılın ilk aylarında rekor seviyelere yükselen Bitcoin'e göre de daha iyi bir performans gösterdi. Kripto para birimlerinin değer artışının arkasındaki sebebin ise kripto borsaları genelinde likidite düşüklüğü olduğu düşünülüyor.

Yatırımcıların büyük bir kısmının kendi paralarının direkt sorumluluğunu aldığı veya borsalar yerine merkezsizleştirilmiş finans protokollerine aktardıkları düşünülüyor. Eğer sıcak veya soğuk kripto cüzdanlarda borsaya göre daha fazla Ether bulunuyorsa, satış tarafındaki likidite azalmış ve fiyatların artmasına sebep olmuş olabilir.

Ether'in değer artışının arkasındaki bir diğer potansiyel sebep de, Chicago Mercantile Exchange'in Ethereum vadeli sözleşmelerinin ticaretine izin vereceğini duyurması ve böylelikle de kripto para birimine daha fazla geçerlilik kazandırması olabilir.

Her ne kadar kripto para birimleri bazı sorunlar yaşasalar da artık para piyasalarında kendilerine sağlam bir yer edinmiş durumdalar. Bu da kripto para birimi madencilerine varlıkları için güven veriyor ve bu da değerlemeleri yükseltiyor. Fiyat yükselişlerinin arkasındaki sebep her ne olursa olsun, bu durumun Ether ve Bitcoin sahipleri için iyi olduğu kesin. Ether'in değeri bu yıl iki katının üzerine çıkmışken Bitcoin ise %58'lik değer artışı yaşadı...

Kaynak: Chip