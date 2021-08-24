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Aktüel Dünyanın en zehirlisi! Samsun'da görüldü
Aktüel

Dünyanın en zehirlisi! Samsun'da görüldü

Samsun'un Bafra ilçesinde yaşayan bir vatandaş, dünyanın en zehirli türlerinden olduğu bilinen "argiope lobata" türünü görüntüledi.

Yeniakit Publisher
2021-08-24 17:51:00 -
Dünyanın en zehirlisi! Samsun'da görüldü

Doğada kendi imkanlarıyla vahşi hayatı görüntüleyen doğa araştırmacısı aynı zamanda polis memuru Caner İnan bu kez ise dünya üzerinde nadir görüntülen "argiope lobata" örümceğini fotoğrafladı.

Bafra ilçesinde bulunan ormanlık alanda görüntülenen ve farklı desenleri ile oldukça ilgi çekici olan "argiope lobata" türü örümceğin oldukça zehirli olduğu biliniyor. Araştırılan bilgilere göre Türkiye'deki en zehirli örümcek türlerinden biri olan ve yaşam alanının genellikle Afrika, Güney Avrupa ve Asya olduğu öğrenilen bu örümcek türünün eşini yiyen dişileriyle meşhur. Dişiler 2,5 santimetreye kadar olabiliyor. Erkekler ise daha küçük boyutlarda kalıyor. Karın kısmındaki lopları karakteristik özellikleri yansıtıyor. Ayrıca ağlarında daha kalın ağ kısımları dikkati çekiyor Bu örümcek türü, Türkiye'de nadir de olsa Doğu Akdeniz, Marmara ve Ege Bölgelerinde de görülüyor

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