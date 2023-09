Dünyanın en önemli akademik yayınevlerinden biri Murat Ülker’in kitabını bastı

Yıldız Holding onursal başkanı Murat Ülker’in yazdığı ‘Leadership in a Time of Crisis – Simple explanations of complex topics’ (Kriz Zamanında Liderlik: Karmaşık Konulara Basit Açıklamalar) adlı kitabı, sosyal bilimler alanında dünyanın en önemli yayınevlerinden biri kabul edilen Peter Lang tarafından basıldı. 384 sayfalık kitap geçen hafta piyasaya çıktı.

Murat Ülker’in daha önce Türkçede de yayınlanmış olan kitaplarından Ali Atıf Bir’in editörlüğünde hazırlanan kitap, Yıldız Holding’in görece kısa sürede küresel bir şirkete dönüşmesinin hikayesini anlatıyor.

Kitabı yayınlayan Peter Lang yayınevi 1970 yılında Almanya’nın Frankfurt kentinde kurulmuş. Bünyesinde hepsi de sosyal bilimlerin çeşitli alanlarında uzmanlaşmış 23 bilimsel dergiyi de bulunduran yayınevi, Amerika’daki uzantısıyla birlikte bu alanda dünyanın en saygın akademik yayınevlerinden biri kabul ediliyor.

Peter Lang, her yıl 1800’den fazla akademik kitap yayınlıyor, yayınevinin kolleksiyonunda 55 bin kitap var.

Murat Ülker’in ‘Leadership in a Time of Crisis – Simple explanations of complex topics’ adlı kitabının e-book ve yumuşak kapaklı versiyonu 84.10 Euro’dan satılıyor.

