Dünyanın en hızlı 'Kovid tarama' testine Türk damgası

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi bütün dünyayı etki altına alırken, bu alanda yapılan bilimsel çalışmalar da tüm hızıyla devam ediyor.

2020 yılının mart ayında ülkemizde ilk vakasına rastladığımız koronavirüse karşı sadece Asya, Avrupa ve Amerika'da değil Türkiye'de önemli çalışmalara imza atıldı.



Bu eksende, 2020 yılının sonlarına yaklaşırken, tüm dünya için umut ışığı olacak çok önemli bir buluş yine bir Türk doktor tarafından gerçekleştirildi.

Akademik kurumlarca ruhsatlandırıldı

Buluşu gerçekleştiren Uz.Dr.M.Serhan Kurtulmuş, 2020 yılının mart ayında başladığı çalışmaların kasım ayında sonuçlandığını, yapmış olduğu testin ise önce Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, ardından İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından onaylandığını hatırlatırken Sağlık Bakanlığı tarafından da ruhsatlandırıldığını belirtti.



Kurtulmuş,test ile ilgili olarak etik kurul onayı ile yapılan klinik çalışmalarda testin doğruluk oranının mevcut testlerden önemli bir farkla fazla olduğunun görüldüğünü ve bu çalışmanın klinik bir dergide uluslararası düzeyde yayınlandığına dikkati çekti.

Sağlıklı bir tarama imkanı tanıyor

SARS Cov-2 virüsüne özel aminoasit yapıların ve ikincil mikroprotein yapıların, özel bir reaktan sayesinde idrarda tespiti prensibine dayanan ve bu nedenle adını Foaming (Köpük) test koyduğunu belirten Kurtulmuş, bu testi yapma amacının insanların en hızlı ve en doğru şekilde Kovid-19 açısından taranmasının sağlanması, bu sayede virüs yükü olanların hızlıca tedaviye alınabilmesi, virüs yükü olmayanların da günlük olağan hayatlarına devam etmeleri suretiyle iş gücü kayıplarının olmaması, tedavi gören hastaların da tedavi süreçlerinin kolayca kontrol edilebilmesi olduğunu da vurguladı.

Vücudunuzdaki virüs yükünü kendiniz ölçün

Vücutta bulunan virüs yükünü belirleyen bu testi yapmanın çok kolay olduğunun altını çizen Kurtulmuş; Bu süreci şöyle anlattı:

"Test kitinde bulunan idrar kabına bir miktar idrar koyuyorsunuz. Test kiti içerisinde yer alan ve özel bir reaktan içeren vakumlu tüpü idrar kabının üzerinde bulunan alana yerleştiriyorsunuz.



Tüpe belirtildiği şekilde yeteri kadar idrar geldikten sonra, 15 saniye aşağı yukarı yönde iyice çalkalıyorsunuz.



Test tüpünde oluşan köpük miktarını, tüp üzerinde yer alan renk skalasına göre değerlendiriyorsunuz. Bu sayede herhangi bir semptomunuz yoksa bile vücudunuzda virüs yükü olup olmadığını kontrol edebiliyorsunuz. Eğer bazı klinik semptomlarınız varsa da bunun Covid-19'dan mı yoksa başka bir enfeksiyon kaynağından mı kaynaklandığını tespit edebiliyorsunuz."