THY - Nevşehir - Düzenlenmiş
0553 313 94 23

Dünyanın en değerli 4 taşından biri

Safir taşı değerli taşlar grubundandır...

12 Eylül 2018 Çarşamba 17:50
Dünyanın en değerli 4 taşından biri

Dünyanın en değerli 4 taşından biridir. Diğer taşlar Elmas, Yakut ve Zümrüttür. Bugün bilinen en büyük safir; 563 karat büyüklüğündeki Hindistan Yıldızı’dır. Bu taş, New York Doğal Tarih Müzesi’nde teşhir edilmektedir. Dünyanın en büyük safirlerinden bir diğeri ise Srilanka’daki 423 karatlık dev safir görenleri büyüler adı “Logan Sapphire”dir. Ancak en büyük safir bu değildir. Amerika’da Doğal Taşlar Müzesi’nde sergilenen çok büyük bir safir vardır. Bu taş Hindistan menşeilidir. Adı Hindistan Yıldızıdır. Diğer büyük safir ise ABD’nin başkentinde bulunan “Asya Yıldızı” isimli 330 karatlık safir taşıdır. Safir taşları ucuz olmaz. Eğer size safir taşı diyerek, çok ucuza safir satıyorlarsa o muhtemelen sentetik safirdir.

Safir taşlar en güzel örnekleri Sri Lanka (Seylan), Tayland, Hindistan, Birmanya, Madagaskar, Avustralya ve Brezilya’da bulunmaktadır. Myanmar, Seylan veya Madagaskar safirleri pahalı safirlerdir. Bu safirlerin parlak mavi bir renkleri vardır Hindistan safiri, dünyanın en muhteşem safirleridir. Hiçbir safir Hindistan safirleriyle yarışamaz Ancak Hindistan’daki Safir kaynakları tükenmiştir. Günümüzde Hindistan’da çok az safir çıkarılmaktadır. O yüzden Hindistan’daki koyu mavi neredeyse siyaha yakın renkteki safirler hala en kıymetli safirlerdir. Fakat günümüzde Seylan safirleri Hindistan rezervleri tükendiğinden çok kıymetlidir. Safir almayı düşünüyorsanız Seylan safiri olmasına özen gösteriniz.

Sevinç ve huzur vesilesi...

Aşkta sadakati sağlar, yanlış davranışları engeller.

İnancı güçlendirerek kişiye güven verir.

Kişiye şefkat duygusu vererek ruhsal duyarlılığını artırır.

Kuşkuların yokedilmesi ve kişinin ruhsal gelişime açık hale gelmesine yardımcı olur.

Özgürlük hissi verir.

Psişik yetenekleri artırır.

Sezgiyi kuvvetlendirir.

Sinirleri sakinleştirir ve konsantrasyonu artırır.

Endokrin bezlerinin iyi çalışmasını sağlar, kalp-damar ve kan hastalıklarının iyileşmesine yardımcıdır. Tüberküloza yardımcıdır. Üst solunum yolları enfeksiyonları, alt solunum yolu enfeksiyonlarında etkilidir.

Safir korunma ve bilgelik taşıdır. Yolculuklarda kullanılması insana huzur, sevinç güven getirir. Safir taşı en zor hayallerin bile bir gün gerçekleşeceği umudunu korumanıza ve umutlarınızı canlı tutmaya yarar. Zihinsel berraklığı artırır. Vizyonu ve barışı getirme özelliği vardır. Sadece mavi değil, birçok renkte olabilir.

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 17:50
  1. safir taşı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Van’ın ilk hacı kafilesi yurda döndü! Duygu dolu anlar yaşandı
    1. Van’ın ilk hacı kafilesi yurda döndü!..
    2. Nefes darlığının sebepleri
    3. UEFA Uluslar Lig’i B grubu puan..
    4. Otomobille kamyon çarpıştı! Hayatını..
    5. Ahmet Ürkmezgil Beşiktaş'ın yeni..
    6. Dünyanın en değerli 4 taşından biri
    7. Türkiye ile Sudan'ın petrol anlaşması..
    8. İstanbul 3. havalimanının ismi ne oldu?
    9. Fransa'dan 'İdlib' teklifi! "Savaş..
    10. Beşiktaş'ın yeni yönetimi kadrosu..
    11. ABD'nin Filistinli mültecilerin Arap..
    12. Umut Güner Fikret Orman'ın yönetim..
    13. ‘Genetik’ten şanslılarmış!
    14. Serdar Adalı Fikret Orman'ın yönetim..
    15. Fikret Orman’ın yönetim kurulu..
    16. BM komisyon üyesinden ABD'ye 'kırmızı..
    17. Ağılda yangın çıktı, 45 koyun telef..
    18. Sınır ötesi operasyonlarda Türk..
    19. Başkan Erdoğan'dan dolar talimatı
    20. Beklenen Vakit'in çıkışı da böyle oldu..
    AK Parti İzmir'de, Büyükşehir Belediyesi için 4 aday ön planda!
    AK Parti İzmir'de, Büyükşehir Belediyesi için 4 aday ön planda!
    Nikah işlemlerinde yeni dönem! Diyanet açıkladı
    Nikah işlemlerinde yeni dönem! Diyanet açıkladı
    Amerikan Beyaz Kelebeği istilası ABD-İsrail ortak saldırısı mı?
    Amerikan Beyaz Kelebeği istilası ABD-İsrail ortak saldırısı mı?
    Putin'den şaşırtan çıkış! 'Haydi barış anlaşması imzalayalım'
    Putin'den şaşırtan çıkış! 'Haydi barış anlaşması imzalayalım'
    Roma hazinesi bulundu! Değeri bilinmiyor
    Roma hazinesi bulundu! Değeri bilinmiyor

    Günün Karikatürü

    12 Eylül 2018
    Muharrem İnce yeni parti kursa oyu kaç olur?
    Muharrem İnce yeni parti kursa oyu kaç olur?
    Mehmet Şimşek'e İngiltere'den sürpriz teklif!
    Mehmet Şimşek'e İngiltere'den sürpriz teklif!