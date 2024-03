Dünyanın en büyük yılanı öldürüldü!

Yaklaşık 8 metre boyundaki anakonda National Geographic'in Disney+ serisi Pole to Pole with Will Smith'in çekimleri sırasında keşfedilmişti.

Dünyanın en büyük yılanı keşfedildikten sadece birkaç hafta sonra Brezilya Amazon Yağmur Ormanları'nda ölü bulundu.

Bilim insanlarından oluşan bir ekip, National Geographic'in Disney+ dizisi Pole to Pole with Will Smith'in çekimleri sırasında daha önce belgelenmemiş dev anakonda türünü Amazon'da keşfetmişti.

Ana Julia adı verilen devasa sürüngen, 5 hafta önce Brezilya'nın güneyindeki Mato Grosso do Sul eyaletinin kırsal bölgesi Bonito'daki Formoso Nehri'nde bulunmuştu.

Yaklaşık 8 metre boyundaki kuzey yeşil anakonda yaklaşık 200 kilogram ağırlığında ve bir insanınkiyle aynı büyüklükte bir kafaya sahipti.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yılanın vurulmuş olabileceğini iddia eden haberler çıksa da Ana Julia'nın keşfedilmesine katkı sağlayan Hollandalı bir araştırmacı ölüm nedeninin hâlâ araştırıldığını vurguluyor.

Profesör Freek Vonk haberi Instagram'da paylaşarak şöyle dedi:

Birlikte yüzdüğüm kudretli büyük yeşil anakondanın bu hafta sonu nehirde ölü bulunduğunu, kalbimde muazzam bir acıyla size bildirmek istiyorum.

Profesör, "Demir gibi güçlü, hayatta kalmayı başarmış, onlarca yıldır Bonito'nun etrafında yüzen bir hayvan" diye ekledi.

Bildiğimiz kadarıyla son derece sağlıklıydı ve halen hayatının en verimli dönemindeydi ve gelecek yıllarda soyundan gelen pek çok canlıya bakabilirdi. Etrafta bu türden, bu kadar büyük dev yılanlar pek yüzmediğinden biyoçeşitliliğe (ve özellikle bu türe) vurulan darbe de muazzam boyutta.

Profesör Vonk önceden yılanın vurularak öldürüldüğüne dair haberler duyduğunu söylese de daha sonra yetkililerin henüz bu yönde bir kanıt bulamadığını açıkladı.

Waorani halkından bölgede 7,5 metreden uzun ve yaklaşık 500 kilogram ağırlığında başka anakondalar olduğuna dair anekdot raporları var.

Kaynak: Independent